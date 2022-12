Réaction du tournoi du Canada après avoir quitté la Coupe du monde 2022

Le Canada est revenu à sa première Coupe du monde en 36 ans avec une puce sur son épaule. Il était temps de montrer au monde qu’il pouvait se défendre sur la plus grande scène du football au Qatar.

Pourtant, après trois matches dans le groupe F, les choses ne se sont pas forcément passées comme prévu. Les défaites contre la Belgique et la Croatie, puis le Maroc jeudi, signifient que le Canada rejoint le Qatar comme les deux seules équipes à terminer avec zéro point.

Après la fin de la course du Canada au tournoi de 2022, l’entraîneur-chef John Herdman et les joueurs Alphonso Davies, Alistair Johnston et Sam Adekugbe ont ouvert la campagne mixte au Qatar. Construire pour l’avenir reste un objectif prioritaire pour l’avenir.

“Au début du match, nous n’avons pas bien commencé”, a déclaré Davies lors de la défaite 2-1 contre le Maroc. «Ils ont inscrit deux buts rapides et contre une équipe de cette qualité. Chaque erreur [you make]ils vous punissent, et ils l’ont montré aujourd’hui.

“Nous avons récupéré le but, nous avons continué à nous battre, mais je suppose que ce n’était pas suffisant.”

“[Our] première fois sur cette grande scène, c’est nouveau pour tout le monde. C’est une atmosphère différente, une qualité de jeu différente et nous devons juste nous y habituer.

Selon Johnston, le plus gros choc pour le système a été d’absorber la pression de jouer sur la plus grande scène de football. L’atmosphère à elle seule était une expérience révélatrice.

“[The World Cup] est juste joué à un niveau supérieur, les émotions d’une Coupe du monde sont incroyables », a ajouté Johnston. « Cette foule était folle pour le Maroc. C’est l’ambiance la plus folle dans laquelle j’aie jamais été. Jouer à l’Azteca n’a toujours rien à voir avec ce que nous venons de vivre là-bas.

“[Morocco] était une équipe qui jouait pour que sa vie passe. Ils ont obtenu le résultat, ils ont tout laissé là-bas et nous aussi. Malheureusement, nous sommes encore une fois sortis du mauvais côté du résultat. Mais moi personnellement, j’ai appris que ‘Ouais, nous appartenons.’

Lors de son dernier match de la Coupe du monde, le Canada est passé à quelques centimètres du match nul 2-2 et de son tout premier point, mais la tête d’Atiba Hutchinson n’a pas complètement franchi la ligne. C’était déchirant pour tout le monde sur le terrain et sur le banc.

«Ils étaient à deux pouces de marquer les premiers points pour le Canada. Je pense que tout le monde pensait que la balle allait franchir la ligne. Nous le voulions, mais cela n’a pas été le cas », a déclaré Herdman sur l’occasion.

« Je pense donc que vous avez vu cette résilience. Vous avez vu notre qualité. C’est une équipe marocaine qui vient de remporter le groupe, et je pense que nous avons montré cet esprit, ce courage canadien que nous sommes venus ici pour montrer.

Après avoir perdu ses trois matches en 1986, le Canada repart les mains vides. Il rejoint maintenant El Salvador en tant que deux seules équipes à avoir enregistré six défaites en six matchs de Coupe du monde dans l’histoire du tournoi.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était déçu des résultats du Canada cette fois-ci, Herdman a rapidement rassuré qu’il était plutôt fier.

“Je suis fière. Je suis fier de ce que ces gars ont montré ici. Tu sais, je pense que tu vas toujours t’éloigner de ça, et ça va piquer. Mais il n’y a pas un match dont nous ne soyons pas fiers », a-t-il déclaré.

« Il y a un écart qualitatif à tous les niveaux, et nous essayons de le combler. C’est ce que nous ferons, et c’est là que nous irons… Nous avons quatre ans pour construire. Mais c’est notre premier pas dans la grande inconnue et nous avons découvert beaucoup de choses dans la mesure où cette équipe a de la qualité, nous pouvons rivaliser. Et nous étions proches.

Adekugbe, qui a forcé le but contre son camp contre le Maroc, a partagé le même sentiment positif face à l’avenir.

« Je pense que « potentiel » est le mot correct. Nous avons montré beaucoup de bons moments dans ces trois matchs. De toute évidence, nous n’avons pas obtenu les résultats que nous voulions, mais nous pouvons voir de quoi nous sommes capables », a-t-il déclaré. “Il s’agit simplement d’atteindre ce niveau de manière plus cohérente et pendant 90 minutes.”

“Je pense juste que nous devrions nous souvenir des souvenirs [and] les résultats que nous avons obtenus. Nous avons [gone] au Mexique, nous avons battu les États-Unis et je pense qu’en fin de compte, nous avons laissé un héritage aux jeunes joueurs à poursuivre… En fin de compte, nous sommes sur la voie d’un meilleur endroit et nous demandons simplement que tout le monde vient avec nous.

Pour l’avenir, le Canada accueille maintenant la Coupe du monde 2026 avec les États-Unis et le Mexique et a encore quatre ans pour reconstruire son programme.