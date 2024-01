Réaction du Temple de la renommée, Aaron Boone parle de l’intersaison des Yankees

MLB

Adrian Beltre, Joe Mauer et Todd Helton sont désormais membres du Temple de la renommée du baseball.

Tous les trois méritent amplement d’être à Cooperstown. Mais qui n’a pas réussi ? Qui a pu être un camouflet majeur ? Qui pourrait y entrer l’année prochaine ?

Deux électeurs du Temple de la renommée, Joel Sherman et Jon Heyman, donnent leurs réactions aux intronisés et aux snobs, dans le dernier épisode du podcast « The Show ».

Le manager des Yankees, Aaron Boone, se joint également aux gars pour parler de leurs ajouts hors saison et de la façon dont l’équipe tremble à l’approche de l’entraînement de printemps.

Podcast « The Show » avec Joel Sherman et Jon Heyman :

INtronisés au Temple de la renommée : Briser Adrian Beltre, Joe Mauer et Todd Helton intronisés au Temple de la renommée du baseball.

Briser Adrian Beltre, Joe Mauer et Todd Helton intronisés au Temple de la renommée du baseball. SNUBS DU TEMPLE DE LA RENOMMÉE : En passant par les gars qui n’ont pas été admis, y compris Billy Wagner, qui a raté l’élection par seulement cinq voix. Wagner mérite-t-il d’y entrer ? Ils ne pensent pas tous les deux qu’il devrait entrer. Pourquoi Carlos Beltran n’est-il pas entré ? Ils pensent tous les deux qu’il devrait le faire.

Entretien avec Aaron Boone :

Entraîneur des Yankees

MARCUS STROMAN : Il croit que c’est là qu’il veut être. Compétitivité et faim en lui.

Il croit que c’est là qu’il veut être. Compétitivité et faim en lui. CARLOS RODON : Je suis arrivé au printemps en pleine forme et j’ai rattrapé mon retard toute l’année en raison de blessures.

Je suis arrivé au printemps en pleine forme et j’ai rattrapé mon retard toute l’année en raison de blessures. JUAN SOTO : Ils ont maintenant deux des meilleurs frappeurs du baseball. Il peut en frapper deux ou trois. Cela dépendra de l’évolution de la position de tête.

Ils ont maintenant deux des meilleurs frappeurs du baseball. Il peut en frapper deux ou trois. Cela dépendra de l’évolution de la position de tête. ROTATION: Blessures et luttes tout au long de l’année. Ce fut une mauvaise saison, mais cela a poussé beaucoup de gars à se concentrer sur une saison de rebond cette année.

Blessures et luttes tout au long de l’année. Ce fut une mauvaise saison, mais cela a poussé beaucoup de gars à se concentrer sur une saison de rebond cette année. GIANCARLO STANTON : Enthousiasmé par l’endroit où il se trouve et par sa concentration en hiver. Il est important pour lui de jouer plus léger. Il lui reste une grosse année là-dedans.

Enthousiasmé par l’endroit où il se trouve et par sa concentration en hiver. Il est important pour lui de jouer plus léger. Il lui reste une grosse année là-dedans. CAPTEUR : Comment se déroulera la situation du receveur ?

