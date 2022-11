Réaction du casting de “Friends” aux mémoires de Matthew Perry – Hollywood Life

Voir la galerie





Après Matthieu Perry a été franc sur son temps Amis dans le nouveau mémoire Amis, amants et la grande chose terrible, les fans veulent savoir ce que ses co-stars de la sitcom en pensent. Alors que le livre couvre principalement la bataille de Matthew contre la dépendance, qui battait son plein pendant le tournage Amis de 1994 à 2004, l’acteur donne un aperçu de la façon dont cela a affecté Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow et David Schwimmer. Une source EXCLUSIVEMENT racontée HollywoodLa Vie que les co-stars savaient tout avant de publier et, tout comme leurs personnages dans la série, se serrent les coudes et se soutiennent mutuellement!

“Même après toutes ces années, les acteurs ont toujours un fort sentiment de loyauté les uns envers les autres”, a déclaré le Amis initié a commencé. “Tout le monde a été très favorable à Matthew, partageant son histoire. Il n’allait jamais tout raconter sur leur vie, il s’agirait toujours de son parcours à travers la dépendance et il s’est assuré qu’ils le savaient avant que cela ne sorte.

La source a poursuivi en disant que le groupe espère voir plus de Matthew socialement, car ils aiment tous se réunir, et leur co-star semble être dans un espace plus sain pour passer du temps ensemble. “Ils se réunissent rarement en groupe mais maintenant que Matthew va mieux, ils espèrent tous qu’il socialisera un peu plus avec eux, ils se soucient de lui et ils le soutiennent tous”, a expliqué la source.

Matthew, qui a joué Chandler Bing sur le mastodonte des cotes d’écoute, avait quelques anecdotes peu recommandables sur sa dépendance à l’alcool et aux opiacés dans les mémoires, cependant, il a fait l’éloge de son Amis’ amis chaque fois qu’il les mentionnait. Il a dit que Jennifer était la plus favorable tout au long de sa dépendance, David a aidé les acteurs à négocier leurs salaires ensemble, y compris le chèque de paie de 1 million de dollars par épisode, et a qualifié Lisa de l’une des “personnes les plus drôles” avec lesquelles il travaille à Hollywood. Elle a même écrit l’avant-propos de Amis, amants et The Big Terrible Thing.

“Lisa a été honorée d’écrire l’intro du livre de Matthew”, a déclaré EXCLUSIVEMENT une deuxième source HollywoodLa Vie. “Il est comme une famille pour elle et elle a été témoin de tout ce qu’il a traversé dans sa vie. Elle croit qu’il a une histoire qui doit être racontée et que, ce faisant, il pourrait potentiellement aider à sauver la vie d’autres personnes aux prises avec la toxicomanie et d’autres problèmes connexes. La source a ajouté que Lisa pense que “tout le monde dans le casting lira ses mémoires et elle sait que tout le monde le soutiendra”.

