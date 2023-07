Réaction des travaillistes contre Starmer à propos du revirement des allocations familiales

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Sir Keir Starmer fait face à une réaction furieuse de la part des députés travaillistes concernant les plans visant à maintenir le plafond des prestations pour deux enfants des conservateurs.

Dans le dernier revirement du leader travailliste, qui a été condamné par les députés d’arrière-ban et les ministres fantômes, Sir Keir a fait marche arrière sur les plans visant à abandonner la politique mise en place par le chancelier de l’époque, George Osborne.

Un député travailliste a déclaré L’indépendant le demi-tour serait « la goutte qui fait déborder le vase », suscitant la condamnation de toutes les ailes du parti. Et un ministre fantôme a déclaré que cette décision était « extrêmement décourageante ».

Le plafond des allocations pour deux enfants a déjà été décrit par la chef adjointe du parti travailliste Angela Rayner comme « obscène et inhumain » et par le secrétaire au travail fantôme et aux pensions Jonathan Ashworth comme « odieux ».

Sir Keir lui-même, alors qu’il se présentait pour devenir le leader travailliste, a déclaré que l’abandon de la politique était l’une de ses « idées pour lutter contre la vaste injustice sociale dans notre pays ».

Mais demandé sur la BBC Dimanche avec Laura Kuenssberg s’il supprimait le plafond, ce qui signifie que le soutien n’est fourni qu’aux deux premiers enfants d’une famille, Sir Keir a déclaré: « Nous ne modifions pas cette politique. »

Un ministre fantôme a dit L’indépendant il y avait « beaucoup de mécontentement » parmi les députés du parti et « beaucoup de lobbying » pour forcer un changement.

« Il est extrêmement décourageant et contraire à nos politiques de niveler le pays et de sortir les enfants de la pauvreté pour leur permettre de briser le plafond des classes. »

Le ministre fantôme a déclaré que le parti devait « gagner pour faire changer les choses », mais aussi « doit offrir l’espoir de gagner ».

Starmer a dit que cela ne le dérangeait pas de « ébouriffer les plumes » avec la gauche travailliste (Jeff Overs/BBC/AFP/Getty)

Un autre ministre fantôme a dit L’indépendant ils n’étaient «pas contents» du demi-tour.

Et un député travailliste de gauche a déclaré que le demi-tour soulevait des questions sur « à quoi sert le travail? ».

Ils ont dit : « Si nous n’allons pas donner la priorité aux enfants les plus pauvres de ce pays, qui ont été victimes de l’une des politiques d’austérité les plus cruelles, alors à quoi bon nous ?

« C’est choquant, et les opposants à cela ne seront pas les suspects habituels, ce sera la goutte qui fera déborder le vase pour beaucoup. »

Un grand nombre de frontbenchers travaillistes se sont publiquement opposés au plafonnement des prestations à deux enfants dans le passé, notamment le secrétaire fantôme aux transports Louse Haigh, le secrétaire fantôme aux affaires Jonathan Reynolds et la secrétaire fantôme Lisa Nandy.

Dans un signe que le parti travailliste était sur le point d’abandonner la politique, M. Ashworth a déclaré en juin qu’elle était « odieuse » et « maintenait absolument les enfants dans la pauvreté ».

Le plafond des prestations pour deux enfants a été introduit par l’architecte de l’austérité George Osborne (Getty)

La politique empêche les parents de demander un crédit d’impôt pour enfants ou un crédit universel pour tout troisième enfant né après avril 2017.

Grillé sur les plans du Labour lundi, la secrétaire à l’intérieur de l’ombre, Yvette Cooper, a déclaré à ITV Bonjour Bretagne que le Parti travailliste devait « s’assurer que les propositions que nous présentons sont entièrement chiffrées et financées afin que nous puissions réellement les mettre en œuvre ».

Le numéro 10 a confirmé que le gouvernement maintiendrait le plafond de deux enfants, le porte-parole de Rishi Sunak déclarant: « Il n’est pas prévu de changer cela à ma connaissance. »

Lorsqu’on lui a demandé si le Premier ministre voulait garder le projet de loi sur l’aide sociale sous contrôle, son porte-parole a répondu: « Oui, bien sûr. »