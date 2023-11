PITTSBOURG — Le basket-ball Pitt a dominé Binghamton vendredi soir, 89-60, au Petersen Events Center, devant un zoo bruyant d’Oakland.

Les Panthers se sont améliorés à 2-0 cette saison, la première fois depuis 2018-19, lors de la première saison de l’entraîneur-chef Jeff Capel à la barre. L’attaquant senior Blake Hinson a marqué 26 points et le garde junior transféré du Rhode Island, Ishmael Leggett, a marqué 18 points et récupéré 11 rebonds pour un double-double.

Cette excellente performance a vu les fans de Pitt sur Twitter réagir à ce qu’ils ont vu et à leurs espoirs pour un bon reste de la saison.

Pitt a joué 2 matchs (bien que des matchs au revoir) et a une fiche de 2-0 et a remporté les deux matchs avec une moyenne de . de 38,5 points. Juste un rappel que Capel ne peut pas recruter et ne se ferait jamais rallier une équipe ! Pitt ne participera jamais au tournoi avec lui comme entraîneur. C’est juste Stallings 2.0 ! Feu Capel !

