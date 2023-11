Réaction de l’industrie technologique au décret de Biden sur l’IA mitigée

L’industrie technologique est confrontée aux implications d’un décret sur l’IA signé par le président Joe Biden le 30 octobre.

L’ordre vise à établir de nouvelles normes en matière de sûreté et de sécurité de l’IA, tout en protégeant la vie privée des citoyens américains, en promouvant l’innovation et en stimulant le développement d’une IA responsable.

“Il s’agit vraiment d’élaborer des lignes directrices et des meilleures pratiques dans l’ensemble du domaine”, a déclaré Katherine Hendrickson, responsable de recherche principale chez EpiSci, un fournisseur de logiciels et de matériel d’IA pour l’armée et l’aérospatiale, à propos du projet. Cibler l’IA podcast de TechTarget News.

Bien que cette commande soit très prometteuse pour les développeurs de systèmes d’IA, Hendrickson a déclaré que sa principale valeur réside dans l’accent mis sur la recherche et sur le partenariat entre le gouvernement et les centres de recherche, tout en semblant également financer un certain nombre de secteurs de l’IA.

Cette ordonnance montre également comment le gouvernement fédéral promeut la technologie de l’IA en interne, a déclaré Alla Valente, analyste chez Forrester.

“D’après le langage de cet EO, ce qui est clair, c’est que le gouvernement fédéral a désormais pour mandat de tirer parti de l’IA, puis d’utiliser cette IA pour améliorer la façon dont il fait tout ce qu’il fait”, a-t-elle déclaré.

Alla ValenteAnalyste, Recherche Forrester



Cependant, les fournisseurs d’IA des secteurs privé et fédéral devraient prêter attention à cet ordre, en particulier dans les domaines dans lesquels il existe une demande de normes en matière de sûreté et de sécurité de l’IA, a ajouté Valente.

Le décret discute de la nécessité de nouvelles normes pour tester l’IA, fondées sur Institut national des normes et de la technologie cadre.

“Ce que le décret espère faire, c’est identifier certains des risques le plus tôt possible”, a déclaré Valente. Si cela est accompli, le risque et gestion de la sécurité les pratiques peuvent être intégrées plus tôt dans le cycle de développement du cycle de vie de l’IA, a-t-elle ajouté.

Alors que l’intention du décret est de créer des normes et des garde-fous de sécurité autour des systèmes d’IA, le manque de mesures concrètes a frappé Gopi Polavarapu, responsable des solutions chez Kore.ai.

“Du point de vue du fournisseur, c’est une gouvernance bienvenue de la part du gouvernement, mais en fin de compte, nous devons savoir quelles sont ces normes, comment elles vont être appliquées”, a déclaré Polavarapu. Kore.ai est un fournisseur de startups d’outils d’IA conversationnelle pour les entreprises.

Esther Ajao est une rédactrice de TechTarget couvrant les logiciels et systèmes d’intelligence artificielle. Shaun Sutner est directeur principal de l’information pour les domaines de couverture de l’IA d’entreprise, de l’analyse commerciale, de la gestion des données, de l’expérience client et des communications unifiées de TechTarget Editorial.