Réaction à la démission de Jacinda Ardern en tant que dirigeante néo-zélandaise

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern en a choqué plus d’un en annonçant jeudi qu’elle quitterait ses fonctions le mois prochain. Elle a dit que chaque instant à la tête de son pays était un privilège, mais qu’elle n’avait pas assez en réserve pour briguer un autre mandat. D’autres dirigeants mondiaux ainsi que les rivaux politiques d’Ardern l’ont félicitée pour son leadership pendant certains des moments les plus difficiles du pays.

ARDERN DANS SES PROPRES MOTS :

— « Je pense que j’ai passé tellement de temps à réfléchir sérieusement à cette décision parce qu’elle est tellement critique qu’il n’y a pas eu trop de temps, je pense, pour l’autoréflexion. J’imagine que je le ferais dans les mois à venir. Mais je considère chaque moment, même le plus dur des moments, comme un privilège. C’est une chose de diriger son pays en temps de paix, c’en est une autre de le mener en temps de crise. Il y a un plus grand poids de responsabilité, une plus grande vulnérabilité parmi les gens, et donc à bien des égards, je pense que ce sera ce qui me restera. J’ai eu le privilège d’être aux côtés de la Nouvelle-Zélande pendant la crise, et ils m’ont fait confiance.” – Ardern, en annonçant sa décision aux journalistes après une réunion du parti travailliste.

— « Je ne voudrais pas que ces cinq dernières années et demie se résument à des défis, cela a aussi été à des progrès. Je pense que nous allons l’appeler un jour. – Ardern, concluant ses remarques jeudi.

RÉACTION MONDIALE :

— Ardern « a montré au monde comment diriger avec intelligence et force. Elle a démontré que l’empathie et la perspicacité sont de puissantes qualités de leadership. — Le Premier ministre australien Anthony Albanese.

— “Merci, @jacindaardern, pour votre partenariat et votre amitié – et pour votre leadership empathique, compatissant, fort et constant au cours de ces dernières années. La différence que vous avez faite est incommensurable. Je te souhaite, à toi et à ta famille, le meilleur, mon ami. Premier ministre canadien Justin Trudeau.

— « Je voulais juste reconnaître et remercier le Premier ministre pour son service à notre pays. Je tiens à dire que je la respecte pour avoir accepté ce travail difficile et exigeant, et qu’elle a évidemment tout donné. Et donc je pense que quand je réfléchis, je pense que la façon dont elle a mené la Nouvelle-Zélande à travers ces attaques terroristes de Christchurch d’une manière dont nous étions tous fiers de la réponse du pays et d’elle en tant que notre leader, et la façon dont elle a toujours été une bonne ambassadrice pour nous sur la scène mondiale sont des choses qui seront vraiment importantes dans son héritage, et je ne souhaite qu’à elle et à sa famille tout le meilleur pour l’avenir. — Christopher Luxon, chef de l’opposition néo-zélandaise.

— “Nous sommes extrêmement fiers de ce que Jacinda a fait pour la Nouvelle-Zélande et de ce que nous avons pu accomplir en tant que parti, et aussi du sentiment que nous voulons continuer.” — Grant Robertson, vice-premier ministre.

— “#PrimeMinister @jacindaardern a démissionné aujourd’hui. Je ne suis pas surpris et je ne la blâme pas. Son traitement, la pile, au cours des derniers mois a été honteux et embarrassant. Tous les intimidateurs, les misogynes, les lésés. Elle le méritait beaucoup mieux. Un grand leader. Merci PM ! — Sam Neill, acteur.