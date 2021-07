Reach For The Moon brille pour gagner à Newbury pour la reine après la deuxième place de Royal Ascot dans les Chesham Stakes | Nouvelles de course

Le finaliste de Royal Ascot, Reach For The Moon, a porté les couleurs de la reine à une victoire impressionnante lors de la deuxième course à Newbury vendredi.

Formé par John et Thady Gosden, le fils de Sea The Stars a failli offrir à Sa Majesté un gagnant lors de la réunion phare du mois dernier – descendant d’une demi-longueur seulement à Point Lonsdale d’Aidan O’Brien dans les Chesham Stakes.

Après avoir également occupé la deuxième place lors de ses débuts sur l’hippodrome de Yarmouth en mai, Reach For The Moon était le favori 2-9 pour être troisième chanceux dans la deuxième division des bet365 EBF Novice Stakes et le résultat ne faisait guère de doute.

Voyageant toujours fortement entre les mains de Frankie Dettori, le jeune s’est déplacé en douceur vers l’avant sur un sillage avant de s’élancer à quatre longueurs d’Harrow.

Gosden senior a déclaré: « Il avait le droit de le faire mais il n’y avait pas de rythme et il a bien accéléré, cela le fera avancer.

« C’est un grand poulain et nous allons maintenant nous tourner vers le Solario avec lui.

« Nous aurions pu entrer directement dans une autre course de Groupe, mais vous pouvez voir qu’il est assez joueur – nous en resterons là ! Dans cette mesure, nous chercherons une course en août et la Solario est une belle course.

« Il ira plus loin. Il sera à l’aise sur un mile cette année et sur les moyennes distances l’année prochaine car il est parti sans rythme aujourd’hui. Frankie voulait prendre l’avantage aujourd’hui.

« Dans le Chesham, il y avait une bande de terrain de son match nul sur deux et j’ai dit à Frankie de rester droit, alors il a couru seul dans le Chesham. »