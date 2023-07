Re-signer Kyle Kuzma pourrait remettre les Wizards de Washington sur la roue du hamster

Suivez en direct les actualités et les analyses des agences gratuites de l’ensemble de notre équipe NBA, et inscrivez-vous à The Bounce pour recevoir du contenu sur le basket-ball directement dans votre boîte de réception.

WASHINGTON – Lorsque la nouvelle équipe dirigeante des Washington Wizards a échangé Bradley Beal et Kristaps Porziņģis ces derniers jours, il est apparu que les Wizards avaient, avec enthousiasme, finalement sauté de la redoutable roue du hamster de la médiocrité de la NBA.

Le président de Monumental Basketball, Michael Winger, et le directeur général de Wizards, Will Dawkins, ne semblaient pas avoir l’intention de choisir à nouveau les septième, huitième, neuvième ou dixième places au cours des prochaines années. Pour reconstruire la franchise, les décideurs assembleraient une liste qui permettrait à la franchise de rechercher les meilleures cotes de loterie possibles. De cette façon, Dawkins aurait de meilleures chances de recruter des joueurs de niveau fondamental.

Ou alors il semblait.

Ce que les cuivres des Wizards et Kyle Kuzma ont fait vendredi, à l’heure d’ouverture de la période d’agence libre de la NBA 2023, pourrait compromettre les chances de l’équipe dans une course vers le bas du classement de la ligue. Kuzma a accepté de signer à nouveau avec Washington pour un contrat de quatre ans, a confirmé une source de la ligue à L’athlétismebien qu’il ne soit pas clair si le nouveau contrat, une fois signé, inclura une option d’équipe ou une option de joueur.

Les Wizards conserveront un joueur plus que capable, quelqu’un à l’aube de son 28e anniversaire, et s’assureront que Kuzma ne partira pas en agence libre sans restriction pour rien en retour. Si Winger et Dawkins décident de le faire, ils peuvent échanger Kuzma contre un package qui pourrait inclure des choix de repêchage.

Kuzma a décroché son salaire tant attendu et bien mérité: un accord d’une valeur totale de 102 millions de dollars, selon ESPN.

Mais il y a un inconvénient potentiel, du moins du point de vue de Washington : bien que les Wizards ne se disputeront presque certainement pas une place en séries éliminatoires en 2023-24, ils pourraient juste être assez bons pour approcher la médiocrité. Comme les Wizards le savent déjà trop bien, la médiocrité est un territoire dangereux, surtout pour un club qui en est aux premiers stades d’une reconstruction.

D’autres changements sont probablement en vue. Il est difficile d’imaginer les Wizards entrer dans la saison avec les meneurs Tyus Jones, Monté Morris et Delon Wright tous sur la liste.

Pourtant, un cinq de départ de Jones ou Morris ou Wright au meneur, Jordan Poole au tireur, Deni Avdija et Kuzma aux avant-postes et Daniel Gafford au centre – avec un banc qui comprend Corey Kispert, Bilal Coulibaly et Landry Shamet – pourrait être assez bon pour gagner au moins 25 matchs la saison prochaine.

DC faisons tourner ce vaisseau !! Cela peut prendre du temps, mais je vous engage à faire tourner la ville !! 💯💯🫶🏽 – kuz (@kylekuzma) 1 juillet 2023

Les mesures de réforme de la loterie adoptées en 2019 ont aplati les chances, réduisant les incitations pour les équipes à se précipiter vers le bas. Les équipes avec les trois pires records entrent maintenant à la loterie avec une chance identique de 14,0 % de gagner le premier choix global, une probabilité de 13,4 % de recevoir le deuxième choix, une probabilité de 12,7 % de choisir le troisième et une chance de 12,0 % de sélectionner le quatrième. .

Mais il y a toujours des avantages à ne pas terminer avec les deuxième, troisième et quatrième pires records de la ligue, et ainsi de suite, car plus une équipe est éloignée du pire record, plus elle a de chances de se retrouver plus loin dans le repêchage.

La saison dernière, une équipe de 25 victoires aurait terminé avec le quatrième pire record de la ligue. Les Charlotte Hornets avaient cette distinction, ce qui faisait du sixième (25,7%) ou du septième (16,8%) leur résultat le plus probable. Charlotte a eu de la chance et a battu toutes les chances: les Hornets ont remporté le deuxième choix et ont repêché le swingman de l’Université de l’Alabama, Brandon Miller.

Si toutes ces arguties sur les inconvénients potentiels de la re-signature de Kuzma semblent ridicules – eh bien, ça l’est, mais seulement jusqu’à un certain point. Le repêchage de 2024 est considéré comme plus faible que le repêchage de cette année. La différence dans 12 mois entre, disons, choisir le troisième et le quatrième ou entre le quatrième et le cinquième pourrait être immense.

Le raisonnement de Kuzma pour sa re-signature est clair: il a conclu un accord similaire au contrat de cinq ans de 125 millions de dollars que l’attaquant John Collins et les Atlanta Hawks ont convenu en 2021, mais pour une saison de moins.

Kuzma a apprécié son séjour à Washington dans au moins un sens : après que Kuzma ait joué un rôle lors de ses deux dernières saisons avec les Lakers de Los Angeles, il a reçu la liberté de l’entraîneur des Wizards Wes Unseld Jr. pour étendre son jeu offensif.

Du point de vue des Wizards, l’accord semble probablement acceptable car les salaires moyens de Kuzma représenteront un pourcentage inférieur du plafond que les salaires de Collins au cours des deux premières saisons de ce contrat. Ne soyez pas surpris si les salaires annuels de Kuzma diminuent d’année en année, rendant son contrat plus négociable les saisons suivantes.

Winger, Dawkins et Kuzma ont sans aucun doute eu des discussions honnêtes sur la direction que Winger et Dawkins ont l’intention de prendre pour l’équipe. Comme Kuzma l’a écrit vendredi soir sur Twitter, « DC faisons tourner ce vaisseau !! Cela peut prendre du temps, mais je vous engage à faire tourner la ville.

Notez la phrase « peut prendre du temps », qui est exacte.

Winger et Dawkins ne peuvent pas commenter avant le 6 juillet au plus tôt leur raison de signer à nouveau Kuzma, car c’est le premier jour où les contrats d’agent libre peuvent être signés et officialisés. Mais ils ont dû conclure que voir Kuzma marcher en agence libre sans rien en retour aurait été pire que le risque que Kuzma ajoute au total des victoires des Wizards en 2023-24 ou 2024-25.

Pour que la plupart des reconstructions fonctionnent, les dirigeants doivent être impitoyables et positionner leurs équipes pour se précipiter vers le bas. En acceptant de signer à nouveau Kuzma, les décideurs des Wizards n’ont peut-être pas été assez impitoyables.

(Photo de Kyle Kuzma : Brad Mills / USA Today)