RDC : les cas de variole chez les enfants sont multipliés par 75 avec la réouverture des écoles

Selon une nouvelle analyse, les cas dans la province orientale du Sud-Kivu se propagent deux fois plus vite chez les enfants que dans la population générale, [1][2] alors que les professionnels de santé s’efforcent de freiner la propagation du virus à l’approche du début du nouveau trimestre scolaire cette semaine.

La livraison des vaccins à la RDC et aux pays voisins étant retardée, il est essentiel que la communauté internationale augmente le financement pour que les écoles puissent garantir l’accès à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement pour les enfants dans les prochaines semaines. De nombreuses écoles n’ont ni eau courante, ni désinfectant, ni savon – des mesures de base pour prévenir la propagation de maladies contractées à partir de surfaces et d’objets contaminés, a déclaré Save the Children.

L’analyse des données du ministère de la Santé pour le Sud-Kivu par Save the Children a montré que 15 cas de mpox ont été enregistrés au cours des quatre premières semaines de l’année, contre 1 192 cas au cours des quatre semaines entre le 22 juillet et le 18 août chez les enfants et les jeunes.[3]

Le dernier variant du mpox, clade 1b, a été détecté en RDC en septembre 2023 et a récemment été retrouvé dans les pays voisins et dans d’autres régions du monde. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré il y a trois semaines que la propagation du virus constituait une urgence de santé publique de portée internationale.

À ce jour, environ 90 % des cas de mpox signalés se trouvent en RDC, où la maladie a infecté au moins 18 000 personnes et entraîné 615 décès, selon l’OMS. Le Sud-Kivu en est l’épicentre, avec près de la moitié (46 %) des nouveaux cas du pays au cours des quatre dernières semaines (jusqu’au 18 août) dans la province, soit le taux le plus élevé de toutes les provinces du pays. Parmi ces cas, les deux tiers concernent des enfants.

Julien Chabo Byake, chargé de communication pour le changement social et comportemental auprès de Save the Children au Sud-Kivu, forme actuellement les communautés à essayer de stopper la propagation du mpox par des mesures simples comme éviter les poignées de main et autres contacts étroits avec d’autres personnes. Il travaille également avec les autorités sanitaires pour lutter contre la désinformation et guider les communautés sur la manière de rechercher un traitement médical approprié.

Les professionnels de santé doivent lutter contre la stigmatisation socioculturelle qui entoure le virus en raison de la croyance répandue selon laquelle il se transmet par contact sexuel et de la réticence des personnes à se faire soigner par peur d’être isolées de leur famille et de leurs moyens de subsistance. Certaines personnes choisissent plutôt de faire appel à des praticiens de médecine traditionnelle ou de recourir à l’automédication, ce qui peut s’avérer fatal.

Se souvenant d’un garçon de 4 ou 5 ans atteint de MPOX qu’il a rencontré à l’hôpital, Byake a déclaré :

« Nous avons vu des lésions et des éruptions cutanées sur son corps. L’enfant pleurait fréquemment et ne voulait être tenu que par sa mère. Il avait de la fièvre et semblait très épuisé. Sa mère nous a dit qu’il ne mangeait pas, malgré ses plats préférés, et qu’il perdait du poids. Ses yeux étaient légèrement rouges. »

« Elle était profondément inquiète et pensait au début que la maladie était due à la sorcellerie ou à une forme de malfaiteur de la part d’autrui. […] Il y a beaucoup de désinformation dans la communauté : certains pensent que cette maladie n’existe pas, d’autres prétendent qu’elle est originaire de laboratoires européens pour réduire la population africaine, tandis que certains pensent qu’il s’agit de sorcellerie ou d’une punition divine pour les pécheurs.

Il a ajouté qu’il existe également une partie de la communauté qui reconnaît le mpox comme une maladie, comme Ebola et le choléra qui ont également eu un impact considérable sur le pays.

Greg Ramm, directeur de Save the Children en RDC, a déclaré :

« Ce pays a déjà été le théâtre de nombreuses crises sanitaires, du virus Ebola au choléra en passant par la rougeole. Trop, c’est trop. Cette nouvelle souche mortelle de mpox devrait être l’appel ultime pour que le monde s’engage à investir dans le contrôle et la prévention des maladies afin que les enfants et les familles ne souffrent pas inutilement. »

« Il est grand temps que la situation des enfants en RDC cesse d’être une crise oubliée. Le monde doit également investir dans des solutions à long terme, comme un accès équitable aux vaccins et des capacités de dépistage accrues. »

Save the Children demande une injection de fonds conséquente pour mettre en place des installations d’eau potable, d’hygiène et d’assainissement dans les écoles et les communautés, afin que les enfants puissent jouer et apprendre en toute sécurité. L’organisation demande également un soutien pour accroître les activités de sensibilisation dans les écoles et dans la communauté au sens large. Cela permettrait également de prévenir d’autres maladies qui sévissent en RDC, comme la rougeole, qui a tué près de 6 000 personnes l’année dernière selon MSF. [4]

En RDC, Save the Children répond à l’épidémie de mpox au Nord-Kivu et au Sud-Kivu en apportant son soutien aux services d’eau, d’assainissement et de santé, notamment en fournissant des EPI et en formant les responsables à l’engagement, à la communication et aux systèmes d’alerte communautaire pour identifier et signaler les cas suspects. L’épidémie aggrave une crise humanitaire déjà grave, avec plus de 7 millions de personnes déplacées, principalement en raison du conflit et d’un système de santé affaibli.