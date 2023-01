RDC: Au moins 12 morts, 50 blessés dans l’attaque d’une église

CNN

Des fidèles lors d’un service religieux en République démocratique du Congo (RDC) ont été tués dimanche lorsqu’une bombe a explosé par un groupe lié à l’État islamique, a annoncé le gouvernement.

Au moins 12 personnes ont été tuées et au moins 50 blessées lorsqu’une bombe a explosé lors d’un service religieux dimanche dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), selon le gouvernement et l’ONU.

L’attaque a été « visiblement perpétrée » par des membres du groupe rebelle des Forces démocratiques alliées (ADF), qui a des liens avec l’EI, « contre des citoyens en plein culte dans la paroisse de la 8e Communauté des Églises pentecôtistes du Congo » dans la ville de Kasindi. au Nord-Kivu, ministère des Communications de la RDC m’a dit Dimanche, ajoutant, “le gouvernement condamne fermement l’attentat à la bombe”.

L’Etat islamique a revendiqué la responsabilité de l’attaque par le biais de son agence de presse de propagande Amaaq, qui a affirmé que des combattants de l’Etat islamique avaient placé un engin explosif improvisé (EEI) dans l’église.

CNN n’est pas en mesure de vérifier ces affirmations de manière indépendante.

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré dimanche dans un communiqué que le Service de l’action antimines des Nations Unies (UNMAS) “soutient les autorités congolaises dans la conduite de l’enquête sur les circonstances de l’incident”.

“Le Secrétaire général réitère que les Nations Unies, par l’intermédiaire de son Représentant spécial en République démocratique du Congo, continueront à soutenir le gouvernement et le peuple congolais dans leurs efforts pour ramener la paix et la stabilité dans l’est du pays”, a déclaré Dujarric. dans la déclaration.

La force de maintien de la paix des Nations Unies dans le pays, la MONUSCO, a également condamné « l’attentat lâche et ignoble » dimanche et a présenté ses condoléances « aux familles des victimes, au peuple congolais et au gouvernement » de la RDC.

Des vagues de violence ont persisté dans la province du Nord-Kivu en RDC, malgré les efforts déployés par le gouvernement et les forces internationales de maintien de la paix pour les endiguer.