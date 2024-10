RDC : activité élevée de variole du singe (mpox) signalée dans plusieurs régions, notamment au Sud-Kivu et à l’Équateur, en octobre / mise à jour 4

[ad_1]

Le 14 août, l’OMS a déclaré l’épidémie de mpox en Afrique une urgence de santé publique de portée internationale (PHEIC). La région africaine a connu une augmentation sans précédent des cas de mpox depuis début 2024, des pays auparavant non touchés comme le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l’Ouganda signalant des cas. La déclaration de l’OMS vise à susciter une réponse internationale coordonnée, à améliorer la surveillance, à accélérer la distribution des vaccins, à renforcer les mesures de santé publique et à mobiliser des ressources pour contrôler l’épidémie.

Mpox est une maladie virale causée par le virus Monkeypox, une espèce du genre Orthopoxvirus. La Mpox se transmet principalement aux humains par contact direct avec des personnes infectées (y compris par contact intime ou sexuel), ou par des animaux infectés, ou par contact avec des matériaux contaminés. La transmission interhumaine se produit principalement par contact personnel étroit avec une personne infectée via des gouttelettes respiratoires, un contact direct avec des fluides corporels ou un contact indirect avec du matériel lésionnel – par exemple, des vêtements ou de la literie contaminés. Les symptômes apparaissent généralement 3 à 17 jours après l’exposition, mais peuvent se développer jusqu’à 21 jours après l’exposition. Les symptômes comprennent généralement de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires et dorsales, des ganglions lymphatiques enflés, des frissons, de l’épuisement et une éruption cutanée caractérisée par des lésions qui progressent en plusieurs étapes avant de disparaître.