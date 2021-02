RD Congo: l’ambassadeur d’Italie dans ce pays tué dans l’attaque d’un convoi de l’ONU

L’ambassadeur d’Italie en République démocratique du Congo, un officier de police italien carabineri, et leur chauffeur congolais ont été tués dans une fusillade lundi alors qu’ils voyageaient en RDC dans un convoi de l’ONU, a indiqué le ministère italien des Affaires étrangères.

Dans une brève déclaration, le ministère a déclaré que Luca Attanasio et l’officier, nommé Vittorio Iacovacci, avaient été tués à Goma.

L’embuscade s’est produite alors que le convoi voyageait de Goma, la capitale régionale de l’est du Congo, pour visiter un projet scolaire du Programme alimentaire mondial (PAM) à Rutshuru, a indiqué l’agence des Nations Unies.

Le PAM a déclaré que l’attaque avait eu lieu sur une route qui avait été précédemment autorisée à voyager sans escorte de sécurité, et il cherchait plus d’informations aux responsables locaux sur l’attaque.

Le ministère de l’Intérieur de la RDC a accusé le groupe rebelle hutu rwandais FDLR d’être derrière l’attaque. Dans un communiqué, il a ajouté que quatre personnes avaient été enlevées, dont une avait depuis été retrouvée.

Il s’agit de la même zone, connue sous le nom de «trois antennes», où deux Britanniques ont été enlevés par des hommes armés non identifiés en 2018, a déclaré Mambo Kaway, président d’un groupe de la société civile locale dans le territoire de Nyrangongo.

« Il y avait cinq personnes à bord du véhicule, y compris l’ambassadeur italien », a déclaré Kaway. «Le chauffeur est mort après avoir reçu plusieurs balles, et d’autres ont été blessés», a-t-il déclaré.

«La situation est très tendue», a-t-il ajouté.

Les blessés ont été emmenés dans un hôpital de l’ONU à proximité.

L’Italie condamne un « acte de violence perfide »

Attanasio, un diplomate de carrière de 43 ans, a laissé derrière lui une femme et trois jeunes enfants.

Le président italien, Sergio Mattarella, a déclaré dans un communiqué: « J’ai reçu avec consternation la nouvelle de l’attaque lâche qui a frappé un convoi international près de la ville de Goma il y a quelques heures, tuant l’ambassadeur Luca Attanasio, le carabinier Vittorio Iacovacci et leur chauffeur.

«La République italienne est en deuil pour ces serviteurs de l’Etat qui ont perdu la vie dans l’accomplissement de leurs devoirs professionnels en République démocratique du Congo.

« En déplorant cet acte de violence perfide, les Italiens se rassemblent tous pour présenter leurs condoléances autour des familles des victimes, auxquelles je souhaite adresser les plus sincères condoléances et la plus grande solidarité. »

Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a informé les ministres des Affaires étrangères de l’UE de l’incident lors d’une réunion qu’il préside à Bruxelles et a présenté ses condoléances à l’Italie et aux Nations unies.

« La nouvelle (est) extrêmement préoccupante et nous suivons de près la situation avec la délégation de l’UE » au Congo, a déclaré la porte-parole de la Commission européenne, Nabila Massrali, sans fournir de détails sur les personnes tuées ou blessées.

L’est du Congo abrite une myriade de groupes rebelles qui se disputent tous le contrôle des terres riches en minéraux.

Plus de 2000 civils ont été tués l’année dernière dans l’est du Congo dans la violence des groupes armés dont les attaques brutales à l’aide de machettes et d’armes lourdes ont également déplacé des millions de personnes dans ce que les Nations Unies appellent l’une des pires crises humanitaires alors que les attaques s’intensifient cette année.

Il y a 5,2 millions de personnes déplacées dans la nation centrafricaine, selon l’Agence des Nations Unies pour l’enfance, qui a déclaré dans un rapport vendredi que cela représente plus de déplacés que dans tout autre pays à l’exception de la Syrie. Au cours de la seule année écoulée, 50% ont été déplacés, a-t-il déclaré.