RCR Arquitectes dévoile les plans d’un gratte-ciel « inhabituellement étroit » à Dubaï

Le studio RCR Arquitectes, lauréat du prix Pritzker Architecture, a dévoilé sa conception du gratte-ciel Muraba Veil, haut de 380 mètres, au centre-ville de Dubaï, qui ne comportera qu’un seul appartement.

Construit le long de l’autoroute principale de Dubaï et du canal de Dubaï, le gratte-ciel aura une forme unique avec une large façade principale et une largeur de seulement 22,5 mètres. Décrit comme « inhabituellement étroit » par l’équipe, la forme du gratte-ciel a été conçue pour attirer l’attention des gens.

« A la fois impressionnant et discret, Muraba Veil s’élève des dunes au-dessus de la ville la plus cosmopolite et tournée vers l’avenir des Émirats arabes unis, présentant un spectacle audacieux et à couper le souffle, même dans la vue architecturale suralimentée de Dubaï », a déclaré l’équipe.

« La structure, dont le profil et l’apparence inhabituellement étroits n’ont pu être obtenus que grâce à une conception et une ingénierie de pointe, s’inspire d’une architecture domestique vieille de plusieurs siècles, cherchant traditionnellement à répondre aux besoins humains fondamentaux en matière de refuge, de sécurité, d’intimité et de connexion étroite. à la nature. »

Conçu par un studio espagnol RCR Architectes Pour le promoteur Muraba, basé à Dubaï, le gratte-ciel de 73 étages contiendra 131 appartements qui s’étendront tous sur toute la largeur du bâtiment, leur offrant une vue dans les deux directions.

Aux côtés des appartements, la tour contiendra un spa, un restaurant, une galerie d’art, un terrain de padel, des salles de réunion, un cinéma privé et un espace commun « en forme de dune » à sa base.

One Za’abeel élu meilleur gratte-ciel de l’année écoulée par les lecteurs de Dezeen

L’ensemble du bâtiment sera enveloppé d’un treillis en acier inoxydable, ou voile, qui donne son nom au développement.

Selon l’équipe, la conception de l’appartement a été inspirée par des maisons locales typiques, chacune disposée autour d’une « cour arabe réinventée ».

« Nous sommes passionnés par le fait que nos bâtiments s’adaptent au lieu, qu’ils appartiennent au site et au paysage indigène où ils sont situés », a déclaré Rafael Aranda, fondateur de RCR Arquitectes.

« Ils doivent communiquer avec la nature et s’imprégner de l’atmosphère de la culture locale. »

Le Muraba Veil s’ajoutera à la collection de gratte-ciel uniques de Dubaï. Plus tôt cette année, le gratte-ciel du studio japonais Nikken Sekkei, doté d’une passerelle de 230 mètres de long, a été nommé le nouveau gratte-ciel préféré des lecteurs de Dezeen.

Parmi les autres gratte-ciel récemment achevés dans la ville figurent une paire de tours résidentielles surplombant la baie de Dubaï par Foster + Partners, tandis que Mercedes-Benz a récemment dévoilé son premier gratte-ciel résidentiel de marque dans la ville.