RCNKSK utilise des méthodes de construction médiévales pour construire une nouvelle chapelle

une chapelle tant attendue est achevée dans une région rurale de la république tchèque

tchèque Le studio d’architecture RCNKSK se rend dans un petit village du sud de la Moravie pour concevoir un bâtiment contemporain. chapelleapportant à la communauté un lieu de réflexion spirituelle et de rassemblement communautaire. Le projet a duré douze ans, l’équipe ayant travaillé en étroite collaboration avec les paroissiens, qui espéraient non seulement un lieu de culte, mais aussi une structure qui façonnerait à la fois le paysage et le patrimoine culturel local. La chapelle Notre-Dame des Douleurs est enfin achevée, ponctuant le paysage légèrement vallonné et les vastes champs ouverts.

Le village, avec son tracé baroque, est resté en grande partie inchangé au fil des siècles. Le site choisi pour la chapelle est un sommet de colline visible de loin. Il a été considéré comme un endroit idéal, car l’endroit s’aligne sur les idéaux baroques de cultiver la terre et de célébrer son immensité. L’utilisation de matériaux naturels rares comme la pierre et bois faisait partie intégrante de la conception de la chapelle, symbolisant l’introduction de la foi dans ce paysage apparemment desséché.



photos © Ondrej Bouška

un phare dans le paysage vallonné

Le studio RCNKSK a dédié la chapelle à Notre-Dame des Douleurs, « symbolisant les souffrances qu’elle a endurées ». Le architectes expliquer: ‘Son histoire et ses émotions se reflètent dans l’espace. Sur la poussière et la terre de ce lieu, qui forment le sol, nous construisons un temple.’ La base en pierre de la structure, faite de gneiss grossièrement taillé, représente l’entêtement et l’imperfection de l’homme. S’élevant de ces pierres se trouvent sept rayons, s’élevant vers le ciel, que l’équipe prétend symboliser les « Sept Douleurs de Marie » et qui servent de « connexion entre le terrestre et le divin ». Au-dessus, une délicate structure en bois, entrelacée de fenêtres, permet à la lumière naturelle d’inonder l’intérieur de la chapelle, créant une atmosphère éthérée. Autour de la chapelle se trouve un chemin marqué par le chemin de croix, encadré de pommiers qui mène les visiteurs à l’édifice, avec derrière lui un verger s’étendant dans les champs environnants.



la chapelle au sommet d’une colline sert à la fois de point de repère spirituel et visuel dans le paysage

rcnksk utilise à la fois des techniques traditionnelles et modernes

La conception architecturale de la chapelle de RCNKSK intègre les techniques traditionnelles à la technologie moderne. Les méthodes de construction sont inspirées des pratiques de construction médiévales, mais exécutées avec des outils contemporains. Le sol est en terre battue compactée, tandis que les murs sont construits en pierre extraite localement. Un millier d’éléments en bois, réunis par des chevilles et des cales traditionnelles, forment la structure lamellaire qui soutient le bâtiment. Ces poutres de quinze mètres de long ont été sculptées à la main et disposées pour traverser l’espace intérieur, aboutissant à une flèche en acier au sommet du toit. Le savoir-faire et l’attention portée aux détails évoquent une qualité intemporelle, tandis que des techniques modernes telles que le fraisage CNC ont été utilisées pour garantir la précision.

Les visiteurs de la chapelle sont accueillis par d’imposantes portes de cinq mètres de haut, qui s’ouvrent sur un espace intérieur dynamique. La perspective des poutres en bois et le jeu de la lumière naturelle attirent le regard vers le haut et incitent à la contemplation. Les matériaux tactiles — pierre, bois et terre — ont été choisis à la fois pour leur beauté et pour leur capacité à vieillir avec grâce, renforçant ainsi la présence de la chapelle au fil du temps.



sept poutres en bois symboliques s’élèvent des fondations en pierre



l’utilisation de la pierre, du bois et du pisé reflète un lien profond avec la terre



la construction de la chapelle allie les techniques médiévales avec le fraisage CNC moderne