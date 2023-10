RCN critique le projet de Sir Keir Starmer d’utiliser davantage d’heures supplémentaires pour réduire les listes d’attente du NHS | Actualités politiques

Les dirigeants des syndicats infirmiers ont critiqué le projet de Sir Keir Starmer de réduire les listes d’attente en encourageant le personnel à faire des heures supplémentaires – affirmant que « trop ​​souvent, le NHS fonctionne grâce à la bonne volonté du personnel ».

Le leader travailliste a déclaré qu’il injecterait 1,1 milliard de livres sterling supplémentaires dans le NHS pour permettre au personnel de travailler le soir et le week-end.

Il a déclaré que son plan d’heures supplémentaires permettrait au service de santé de fournir deux millions d’opérations, d’examens et de rendez-vous supplémentaires au cours de la première année d’un gouvernement travailliste.

La liste d’attente actuelle du NHS s’élève à environ 7,7 millions de personnes.

Mais le Royal College of Nursing (RCN), qui représente 500 000 membres, a critiqué ces propositions, arguant que le personnel infirmier fait déjà « tellement d’heures supplémentaires qui ne sont jamais payées » et qu’un « changement de culture est nécessaire ».

« Dans le cadre de leurs horaires de travail, le travail du week-end est une routine pour beaucoup », a déclaré le syndicat.

Lire la suite : Heckler retiré de la scène – dernière conférence travailliste

« Tout gouvernement travailliste prendrait probablement ses fonctions à une époque où le nombre d’emplois d’infirmières non pourvus atteint un niveau record, dépassant les 40 000, et la réponse à long terme est donc bien sûr d’avoir plus de personnel en général.

« Alors que de nombreuses infirmières travaillent déjà des journées complètes supplémentaires pour joindre les deux bouts financièrement, des capacités supplémentaires sont nécessaires de toute urgence.

« Le personnel infirmier doit se sentir valorisé par une rémunération et un traitement équitables. Il n’existe pas d’autre moyen d’augmenter les effectifs et de donner aux patients le traitement qu’ils méritent. »

Cependant, le plan a reçu un accueil plus chaleureux de la part d’Unison, dont la secrétaire générale, Christina McAnea, a déclaré : « C’est une bonne mesure provisoire, mais c’est tout ce qu’il doit être.

« Les agents de santé y sont déjà confrontés et le nombre d’heures dans une journée est limité. Mais un système volontaire, dans lequel le personnel est rémunéré équitablement et qui évite le recours à des agences coûteuses, a du sens à court terme. »

La British Medical Association (BMA) a ajouté : « Rémunérer correctement les heures supplémentaires des médecins n’est pas seulement la bonne chose à faire, mais serait également plus rentable que de recourir au secteur privé ou d’effectuer des paiements extracontractuels.

« Bien que cette décision puisse très bien encourager davantage d’heures supplémentaires, ce n’est que lorsque les médecins auront récupéré la valeur relative perdue que nous serons en mesure d’examiner l’impact que ce financement supplémentaire pour les heures supplémentaires pourrait avoir sur les listes d’attente. »

En savoir plus:

Les travaillistes doivent montrer qu’ils sont passés à la vitesse supérieure (analyse)

Les conservateurs sont repris par des « cinglés et des théoriciens du complot » – Streeting

Le leader travailliste a défendu son projet et a fait valoir que les médecins s’inscriraient pour un week-end supplémentaire même s’ils pouvaient gagner plus dans le secteur privé.

Il a déclaré dimanche à la BBC avec Laura Kuenssberg que les médecins « obtiendront probablement plus [money] dans le secteur privé », mais il pensait qu’ils feraient des heures supplémentaires pour le NHS « parce qu’ils veulent également réduire la liste d’attente ».

Il a été soutenu par Wes Streeting, secrétaire fantôme à la Santé, qui a rejeté les suggestions selon lesquelles les propositions de Sir Keir étaient des « vœux pieux », affirmant que ce serait « volontaire » pour le personnel et qu’il serait « payé équitablement ».

Interrogé par Sir Trevor Phillips sur Sky News Sunday Morning pour savoir s’il reconnaissait que le personnel du NHS souffrait déjà d’épuisement professionnel et d’épuisement, il a répondu : « Les deux assurances que je peux offrir sont premièrement, ce n’est pas une contrainte. C’est volontaire. Le personnel sera donné le choix de s’inscrire.

« La deuxième assurance est que la raison pour laquelle nous avons adopté cette approche est qu’il s’agit d’une approche dont il a déjà été démontré qu’elle fonctionne dans certains hôpitaux de Londres.

« C’est un plan crédible, réalisable. Il créera deux millions de rendez-vous supplémentaires par an et cela changera la donne en termes de réduction des listes d’attente et de réduction du retard accumulé par les conservateurs. »

L’intervention de Sir Keir intervient alors qu’il fait face aux critiques des dirigeants syndicaux pour ne pas avoir proposé une proposition politique plus audacieuse à l’électorat.

Sharon Graham, la secrétaire générale d’Unite, a accusé le Parti travailliste d’être « trop ​​timide » et l’a mis en garde contre le fait de « boiter vers le numéro 10 », tandis que Mick Lynch, le patron du syndicat ferroviaire RMT, a également déclaré à Sky News : « Cela ne sert à rien d’être timide ou de cacher votre lumière sous le boisseau.

« Les gens ont besoin de quelque chose pour lequel voter, pas seulement de quelque chose contre lequel voter. »