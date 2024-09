RCA : Des cas confirmés de dengue signalés dans plusieurs quartiers de Bangui en septembre

La dengue se transmet par la piqûre d’un moustique infecté. Le risque d’infection est souvent plus élevé dans les zones urbaines et semi-urbaines. Les symptômes de la dengue comprennent une apparition soudaine de fièvre et au moins l’un des symptômes suivants : maux de tête intenses, douleurs intenses derrière les yeux, douleurs musculaires et/ou articulaires, éruption cutanée, ecchymoses faciles et/ou saignements du nez ou des gencives. Les symptômes apparaissent généralement 5 à 7 jours après la piqûre, mais peuvent se développer jusqu’à 10 jours après l’exposition. La dengue peut évoluer vers une forme plus grave appelée dengue hémorragique (DHF). La DHF peut être mortelle si elle n’est pas reconnue et traitée à temps. Il existe deux vaccins contre la dengue, Dengvaxia (CYD-TDV) et Qdenga (TAK-003). Dengvaxia n’est recommandé que pour les personnes ayant des antécédents d’infection par la dengue et qui vivent dans des pays ou des zones d’endémie de la dengue. Qdenga est recommandé pour les enfants âgés de 6 à 16 ans dans les environnements où la charge de morbidité et la transmission de la dengue sont élevées. Vérifiez auprès de votre professionnel de la santé si la vaccination contre la dengue est nécessaire.