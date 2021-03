La Banque de réserve de l’Inde a récemment annoncé que le paiement automatique d’éléments tels que les factures et les abonnements ne sera pas autorisé à partir du 1er avril, ce qui dirige toutes les banques, y compris les RRB, les NBFC et les passerelles de paiement, qui utilisent le traitement des transactions récurrentes (nationales ou transfrontalières). les cartes ou les instruments de paiement prépayés (PPI) ou l’interface de paiement unifiée (UPI) en vertu d’arrangements / pratiques non conformes à l’AFA ne seraient pas poursuivis au-delà du 31 mars 2021. Cependant, le jour de la date limite, la RBI a prolongé la date limite à un six mois supplémentaires, tombant désormais le 30 septembre 2021. «Le retard dans la mise en œuvre par certaines parties prenantes a donné lieu à une situation de désagrément et de défaut client à grande échelle. Pour éviter tout inconvénient pour les clients, la Banque de réserve a décidé de prolonger de six mois le délai de migration des parties prenantes vers le cadre, c’est-à-dire jusqu’au 30 septembre 2021 », a déclaré la RBI dans une notification.

Le 4 décembre, RBI avait ordonné à toutes les banques, y compris les RRB, les NBFC et les passerelles de paiement, de traiter les transactions récurrentes (nationales ou transfrontalières) à l’aide de cartes ou d’instruments de paiement prépayés (PPI) ou d’une interface de paiement unifiée (UPI) en vertu d’arrangements / pratiques. non conforme à l’AFA ne se poursuivrait pas au-delà du 31 mars 2021.

Dans le cadre de la mesure d’atténuation des risques, RBI a annoncé cette étape pour renforcer la sûreté et la sécurité des transactions par carte. La non-disponibilité de certains acteurs pourrait avoir un impact sur les paiements récurrents tels que les factures de services publics, la recharge de téléphone, DTH et OTT, entre autres, après le 31 mars. Récemment, RBI a augmenté la limite pour les transactions par carte sans contact et les mandats électroniques pour les transactions récurrentes via des cartes (et UPI) de Rs 2000 à Rs 5000 à partir du 1er janvier 2021 en vue de favoriser l’adoption des paiements numériques de manière sûre et sécurisée. En vertu des nouvelles normes, les banques seront tenues d’informer à l’avance les clients des paiements récurrents dus et la transaction serait effectuée après un signe de tête du client. La transaction ne serait donc pas automatique mais se ferait après authentification du client.

Pour les paiements récurrents supérieurs à 5 000 Rs, les banques sont tenues d’envoyer un mot de passe à usage unique au client conformément aux nouvelles directives. Tous les acteurs de l’écosystème, que ce soit les banques et les passerelles de paiement, sont coupables de ne pas prendre au sérieux la directive RBI à partir de 2019 et de ne pas pouvoir venir sur une seule plateforme, ce que nous aurions dû faire il y a au moins deux mois, pour qu’il y ait ont été une transition en douceur vers la nouvelle façon d’effectuer des transactions récurrentes », a déclaré Vishwas Patel, président du Conseil des paiements de l’Inde (PCI). Ainsi, la Reserve Bank of India (RBI) a demandé d’envisager de prolonger au moins un mois afin que les joueurs respectent les directives de la RBI, a déclaré Patel, directeur exécutif d’Infibeam Avenues.

«Tout le monde en a compris la gravité car il s’agit de Rs 2 000 crore par mois, selon les estimations de PCI. Nous espérons que le cycle n’est pas rompu et que les consommateurs finaux et les commerçants ne sont pas incommodés », a-t-il ajouté. Un cadre supérieur d’une entreprise de commerce électronique a déclaré que le secteur n’était pas prêt à mettre en œuvre le cadre de mandat électronique émis par RBI.

RBI, dans la notification d’aujourd’hui, a déclaré que le cadre n’a pas été pleinement mis en œuvre même après la date limite actuelle (aujourd’hui), d’où la prolongation de six mois. L’institution a déclaré que «la non-conformité a été notée avec une vive préoccupation» et sera traitée séparément.

(Avec des entrées de PTI)