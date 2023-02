RBI dit "Secteur bancaire résilient et stable" Au milieu de la déroute des actions d’Adani

La Reserve Bank of India a déclaré aujourd’hui que le système bancaire du pays restait résilient et stable, au milieu des inquiétudes concernant l’exposition des prêteurs aux sociétés du groupe Adani.

“Divers paramètres relatifs à l’adéquation des fonds propres, à la qualité des actifs, à la liquidité, à la couverture des provisions et à la rentabilité sont sains. Les banques se conforment également aux directives du Large Exposure Framework émises par la RBI”, a déclaré la banque centrale dans un communiqué.

La RBI a déclaré qu’elle restait vigilante et continuait de surveiller la stabilité du secteur bancaire indien.

“Selon l’évaluation actuelle de la RBI, le secteur bancaire reste résilient et stable”, a-t-il déclaré dans le communiqué.

La banque centrale a publié les commentaires car il y avait eu “des reportages dans les médias exprimant leur inquiétude quant aux expositions des banques indiennes à un conglomérat commercial”.

Il n’a pas nommé le groupe Adani.

La RBI gère une base de données connue sous le nom de Central Repository of Information on Large Credits, ou CRILC, où les banques signalent leur exposition de Rs 5 crore et plus. La banque centrale utilise le CRILC à des fins de contrôle.

Les actions des entreprises du groupe Adani ont perdu plus de la moitié de leur valeur marchande, soit plus de 100 milliards de dollars combinés, après que le vendeur à découvert américain Hindenburg Research a soulevé des allégations sur les niveaux d’endettement élevés et l’utilisation des paradis fiscaux.

Le conglomérat des ports à l’énergie, dirigé par Gautam Adani, l’un des hommes les plus riches du monde, a rejeté les critiques et nié les actes répréhensibles. Dans une réponse de 413 pages, le groupe Adani a déclaré que le rapport Hindenburg était motivé par “une arrière-pensée” pour “créer un faux marché” afin de permettre à l’entreprise américaine de réaliser des gains financiers.

Adani Enterprises Ltd a également annulé sa vente d’actions de suivi de Rs 20 000 crore un jour après sa souscription complète. Adani a déclaré que le conseil d’administration de la société estimait que “poursuivre le problème ne serait pas moralement correct” au milieu de la tourmente du marché.

Avis de non-responsabilité : New Delhi Television est une filiale d’AMG Media Networks Limited, une société du groupe Adani.