RBC s’attend à ce que le taux de chômage et les insolvabilités augmentent

Alors qu’une éventuelle récession continue de se profiler au milieu de la flambée du coût de la vie et de la hausse des taux d’intérêt, les économistes de RBC affirment que le chômage pourrait grimper à 6,6 % au début de 2024, tandis que l’insolvabilité des consommateurs devrait augmenter de près de 30 % au cours des trois prochaines années.

Cette analyse est basée sur les conclusions selon lesquelles les améliorations de la situation financière des Canadiens qui se sont produites aux premiers stades de la pandémie — à la suite de mesures de soutien massives du gouvernement liées à la pandémie — se tarissent maintenant, la dette augmentant au milieu d’un assouplissement l’économie et la hausse des taux d’intérêt.

« Nous nous attendons à ce que l’environnement reste difficile pour les années à venir – mais un effondrement total est peu probable », ont écrit les économistes Robert Hogue et Mishael Liu dans une note de recherche mercredi dernier.

Alors que le coût de la vie continue de monter en flèche, RBC prévoit que les impayés hypothécaires augmenteront de plus du tiers des niveaux actuels au cours de l’année à venir. Au cours des trois prochaines années, les insolvabilités des consommateurs reviendraient aux niveaux d’avant la pandémie, ont déclaré Hogue et Liu.

Malgré les premières craintes économiques que la pandémie entraîne de graves problèmes financiers pour les ménages canadiens, les données suggèrent le contraire. Selon les économistes, « la valeur nette a augmenté et diverses mesures du service de la dette, des impayés sur les prêts et de l’insolvabilité des consommateurs se sont sensiblement renforcées ».

De telles améliorations financières étaient en grande partie dues à des programmes de soutien gouvernementaux tels que le CERB et le CRB, mais ces mesures n’ont fourni qu’un pansement financier à une blessure économique beaucoup plus profonde, car «un marché du logement en plein essor a mis la dette hypothécaire sur une voie rapide, », ont écrit les auteurs.

Vers la fin de 2021, cependant, le ratio de la dette au revenu des ménages canadiens avait dépassé les niveaux d’avant la pandémie. Les économistes de RBC ont également souligné que le montant des prêts hypothécaires en souffrance n’a pas augmenté, restant le plus bas jamais enregistré, tandis que le taux de consommateurs qui ont 90 jours ou plus de retard sur leurs paiements de service de la dette a augmenté pour les cartes de crédit, les prêts automobiles, les prêts à tempérament. et lignes de crédit.

Les économistes de RBC s’attendent à ce que l’état de l’économie canadienne déclenche une augmentation des pertes d’emplois, avec un pic prévu du chômage national passant des 5 % actuels à 6,6 % d’ici le premier trimestre de 2024.

« Pourtant, nous nous attendons à ce que les problèmes financiers restent relativement contenus à court et moyen termes », ont déclaré Hogue et Liu.