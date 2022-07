RBC prévoit que la correction des prix des logements est en cours en Ontario

Une correction “historique” du logement est actuellement en cours au Canada et les marchés plus coûteux de l’Ontario et de la Colombie-Britannique seront probablement “l’épicentre” du ralentissement, selon un nouveau rapport de RBC.

Les prix des logements dans la région du Grand Toronto ont grimpé en flèche pendant la pandémie et ont augmenté de près de 36 % d’une année sur l’autre aussi récemment qu’en février.

Mais la campagne agressive de hausse des taux d’intérêt de la Banque du Canada a pesé sur le marché depuis lors, qui a maintenant connu quatre mois consécutifs de baisse des prix.

Dans son rapport, publié la semaine dernière, RBC a déclaré qu’elle s’attend maintenant à ce que le prix moyen des maisons au Canada baisse d’environ 12 % par rapport au sommet de février d’ici le début de 2023.

Il dit que si cela se matérialisait effectivement, cela “serait la correction la plus abrupte des cinq dernières récessions nationales”.

La banque, cependant, dit que la correction se déroulera différemment selon votre marché.

Il indique que le logement pourrait être « plus résilient » dans des marchés déjà relativement abordables, les prix ne devant baisser que d’environ 3 % en Alberta et en Saskatchewan et entre 5 et 8 % dans la majorité des autres provinces.

Mais la banque prévient que les acheteurs des marchés à prix élevés comme l’Ontario et la Colombie-Britannique seront “particulièrement sensibles aux taux d’intérêt” et pourraient se retrouver en plus grand nombre à l’écart.

Cela, à son tour, pourrait entraîner une correction plus importante sur ces marchés.

« Selon nos prévisions, les reventes de maisons en Colombie-Britannique et en Ontario chutent respectivement de 45 % et de 38 % en 2022 et 2023, ouvrant la voie à une baisse de l’indice des prix des maisons de plus de 14 % du sommet au creux trimestriel dans les deux provinces », indique le rapport. « L’ampleur de la récession rivaliserait avec celle du début des années 1990 en Ontario (lorsque les reventes ont chuté de 41 % et les prix de 15 %), bien qu’elle soit bien en deçà de l’épisode du début des années 1980 en Colombie-Britannique (lorsque les reventes ont chuté de 62 % et prix 27 pour cent).

La Banque du Canada a augmenté son taux directeur du financement à un jour de 0,25 % à 2,5 % au cours des derniers mois dans le but de freiner l’inflation et a averti que d’autres hausses seraient probablement nécessaires.

Dans son rapport, RBC a indiqué qu’elle s’attend maintenant à ce que le taux du financement à un jour atteigne 3,25 % d’ici octobre.

Cela, combiné à des taux de qualification plus élevés pour les tests de résistance aux prêts hypothécaires, “gênera les acheteurs épuisés dans toutes les régions du pays” et entraînera finalement une “correction importante”, selon la banque.

Cependant, l’économiste de RBC, Robert Hogue, souligne dans le rapport que la banque ne prévoit pas un « effondrement » des prix de l’immobilier à ce stade.

«Nous dirions que le ralentissement en cours devrait être considéré comme un refroidissement bienvenu après une frénésie de deux ans qui a imposé un énorme fardeau financier à de nombreux nouveaux propriétaires et rendu les rêves de propriété plus difficiles à réaliser», a-t-il déclaré. “Bien qu’une récession plus grave ou prolongée ne puisse être exclue, nous prévoyons que la correction se terminera au cours du premier semestre 2023 – durant environ un an – certains marchés se stabilisant probablement plus rapidement que d’autres. Des fondamentaux démographiques solides (y compris une immigration en plein essor) et une faible probabilité de construction excessive devraient empêcher le marché d’entrer dans une spirale de la mort.

Les dernières données du Toronto Region Real Estate Board suggèrent que les ventes ont diminué de 41% d’une année sur l’autre en juin, tandis que le prix moyen des maisons était encore en hausse de 5% par rapport au mois de juin précédent pour atteindre 1 146 254 $.