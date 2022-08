RBC prévient que la correction des prix de l’immobilier pourrait être la plus profonde depuis des décennies

Une correction du logement, qui a déjà entraîné quatre mois consécutifs de baisse des prix sur le marché précédemment surchauffé de la région du Grand Toronto, pourrait finir par devenir “l’une des plus profondes du dernier demi-siècle”, prévient un nouveau rapport de RBC.

De nouvelles données publiées par le Toronto Regional Real Estate Board (TRREB) la semaine dernière ont révélé que le prix de référence moyen d’une maison dans la RGT a chuté de 6 % d’un mois à l’autre en juillet pour s’établir à 1 074 754 $.

Les ventes ont également chuté de 47% par rapport à juillet 2021.

Dans un rapport publié le 4 août, l’économiste principal de RBC, Robert Hogue, a déclaré que les données récentes des chambres immobilières soulignent que la hausse des taux d’intérêt commence à avoir un « lourd tribut » sur le marché.

Hogue a déclaré qu’avec de nouvelles hausses à venir, les prix continueront probablement de baisser dans les mois à venir.

Cette prédiction, il convient de le noter, va à l’encontre d’un rapport de Royal LePage le mois dernier qui a peint une prévision plus rose pour les vendeurs dans laquelle les valeurs se maintiendraient plus ou moins pour le reste de l’année après quelques baisses au deuxième trimestre.

“Nos attentes concernant de nouvelles hausses de la part de la Banque du Canada – 75 points de base supplémentaires pour le taux du financement à un jour d’ici l’automne – continueront de refroidir le marché dans les mois à venir”, a déclaré Hogue. “Nous nous attendons à ce que le ralentissement s’intensifie et se propage davantage alors que les acheteurs adoptent une approche attentiste tout en vérifiant l’impact de la hausse des taux de prêt. Les marchés les moins abordables du Canada, Vancouver et Toronto, et leurs régions environnantes, sont les plus à risque en raison de leur abordabilité excessivement tendue et des gains de prix démesurés pendant la pandémie.

La Banque du Canada a augmenté le taux du financement à un jour de 225 points de base depuis mars et a averti que d’autres hausses seront nécessaires étant donné que l’inflation demeure à un sommet de près de 40 ans.

Dans son rapport, Hogue a souligné que la correction du logement “s’étend maintenant partout au Canada”, mais il a déclaré qu’elle est particulièrement prononcée dans les marchés plus coûteux de Toronto et de Vancouver.

En fait, Hogue a déclaré que l’activité de revente de logements à Toronto est à son rythme le plus lent en 13 ans, en dehors des premiers jours de la pandémie de COVID-19.

Le stock de logements disponibles a également augmenté de 58% par rapport à il y a un an, a-t-il noté.

“Avec plus d’options parmi lesquelles choisir et des taux d’intérêt plus élevés réduisant leurs budgets d’achat, les acheteurs sont en mesure d’obtenir des concessions de prix significatives des vendeurs”, a-t-il déclaré, soulignant que le prix moyen d’une maison dans la RGT est en baisse de 13% par rapport à mars. . “Nous nous attendons à ce que les acheteurs restent sur la défensive dans les mois à venir, car ils font face à la hausse des taux d’intérêt et à une faible accessibilité.”

Bien que Hogue ait déclaré que les condos dans la ville de Toronto resteront probablement “relativement plus résistants”, il a déclaré que les prix ailleurs continueraient de baisser pour le moment, en particulier dans la ceinture 905 “où la valeur des propriétés a grimpé en flèche pendant la pandémie”.

Les données de juillet du TRREB suggèrent que le prix moyen d’une maison dans la RGT était encore en hausse de 1 % par rapport à juillet 2021.