RBC parie sur Jack in the Box, les commerçants choisissent d’autres chaînes alimentaires

RBC Marchés des Capitaux a fait un appel haussier sur une action de restauration rapide sous le radar, et deux commerçants pèsent avec leurs propres choix de chaîne de restaurants.

Les analystes de RBC ont lancé la chaîne de hamburgers de la côte ouest Jack in the Box avec une note de surperformance jeudi, qualifiant son évaluation de convaincante et prédisant une nouvelle croissance de restaurants. Cette action a été un gagnant surprise cette année, augmentant de près de 30%, soit environ trois fois les gains de McDonald’s.

Todd Gordon, fondateur de TradingAnalysis.com, préfère une autre chaîne de restaurants. Il dit que la réouverture de l’économie devrait alimenter la demande de restaurants haut de gamme.

« Je voudrais regarder Ruth’s Chris [Steak House] », a déclaré Gordon à « Trading Nation » de CNBC jeudi. « C’est une action haussière. Il a des emplacements concentrés dans les zones métropolitaines … et ces endroits à loyer plus élevé comme Ruth’s Chris ou Capital Grille, ils ont des tables plus petites, moins de clients, mais ils ont des chèques plus importants. »

Ruth’s Hospitality, qui possède la franchise Ruth’s Chris Steak House, a une capitalisation boursière de 795 millions de dollars. L’action a augmenté de 149% en 12 mois mais a chuté de 21% par rapport au sommet atteint début mai.