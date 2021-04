Stewart Cink a cinq points à mi-parcours

Stewart Cink a ouvert une avance de cinq coups à mi-parcours du RBC Heritage après avoir tiré des rounds consécutifs de 63.

Cink a suivi un aigle précoce au deuxième avec six birdies alors qu’il courait à 16 sous la normale, ne perdant qu’un seul coup sur les 36 premiers trous pour devenir le joueur le plus âgé à détenir la mi-avance dans l’histoire du tournoi en Caroline du Sud.

Le leader de la nuit, Cameron Smith, a perdu sept tirs au-dessus du rythme, tandis que Dustin Johnson a réussi le week-end une semaine après que sa défense du titre des Masters se soit terminée par une déception manquée.

Cink était dans une classe à part à son 22e départ dans l’événement, et le champion de 2000 et 2004 a pris un excellent départ lorsqu’il a percé sa seconde à la normale quatre seconde à moins de 10 pieds et a roulé dans le putt pour Aigle.

Le jeune homme de 47 ans, dont la victoire au Safeway Open en septembre dernier était sa première depuis qu’il avait refusé Tom Watson à l’Open en 2009, a réussi un birdie le suivant de plus de 20 pieds et a ramassé un autre coup au sixième avant de rentrer chez lui en 31. pour prendre une belle avance dans le week-end.

Cink a son fils, Reagan, sur son sac

« Pour être honnête, cela ne ressemble à rien de spécial », a déclaré Cink, qui a son fils, Reagan, comme caddie. «Nous avons juste travaillé notre plan de match. Nous n’avons pas eu trop de vent, et ce parcours sans beaucoup de vent, il n’y a tout simplement pas beaucoup de surprises quand on a beaucoup d’expérience ici.

« Et je pense que nous avons en quelque sorte obtenu ce que nous attendions de la plupart de nos tirs, et nous l’avons beaucoup mis au bon endroit, et la clé est que nous ne l’avons pas mis au mauvais endroit très souvent. .

«C’est comme le type de golf caractéristique de Stewart Cink, et cela n’a pas toujours été le cas à tous les drapeaux. Ce que Reagan m’a vraiment permis de faire, c’est de vraiment quantifier ce plan de match avec un système que nous utilisons à chaque coup.

Obtenez les meilleurs prix et réservez une partie dans l’un des 1700 cours à travers le Royaume-Uni et l’Irlande

«Nous travaillons tout la nuit précédente et nous venons ici, et chaque coup nous travaillons avec ce système, et il est d’accord avec ce que je dis depuis son plus jeune âge parce qu’il a appris à jouer au golf en me regardant et en jouant au golf avec moi. .

« En tant que cadet, il adhère au système, et quand nous avons des choix à faire, il est vraiment doué pour me rappeler ce qu’est la prudence. Cela ne signifie pas que nous jouons conservateur; nous sommes agressifs, mais nous sommes agressifs envers le aux bons endroits, et ensuite, lorsque nous devons être conservateurs, le système prend la décision à notre place.

« J’ai 47 ans; je n’ai pas cette énergie illimitée et illimitée pour prendre constamment ces décisions toute la journée, donc nous avons un bon système qui prend les décisions à notre place. »

Dustin Johnson a fait la coupe avec un 67

Le challenger le plus proche de Cink est Corey Conners, qui s’est remis d’un double bogey au 14e – son cinquième – avec un barrage d’oiseaux, dont six sur les neuf premiers sur un 64 qui a porté le Canadien à 11 sous la normale devant Emiliano Grillo, qui avait également sept sous le jour.

Smith n’a pas pu atteindre les sommets de son premier 62 et a dû faire un birdie dans son dernier trou le deuxième jour pour revenir à neuf sous avec le champion en titre de la PGA Collin Morikawa (68), Sungjae Im et Billy Horschel.

Le champion du WGC Match Play, Horschel, a fourni le point culminant de la journée au 17e, où il a tiré son coup de départ vers le par-trois dans l’eau avant de produire un arrêt par spectaculaire, son troisième de la zone de largage frappant la quille et tombant droit trou.

Tour de golf de la PGA en direct Vivre de

Le champion de l’Open Shane Lowry a tiré un 65 pour passer à sept sous avec l’Anglais Matt Fitzpatrick, qui a réussi cinq de ses sept derniers trous pour obtenir un 64, avec le finaliste des Masters Will Zalatoris également neuf sur le rythme.

Johnson avait besoin d’aller bas pour entrer en lice et a pris un bon départ quand il a attaqué le deuxième seulement pour bogey les quatrième et cinquième pour le laisser flirter avec la ligne de coupe alors qu’il entrait dans le dos neuf contre un pour le tournoi.

Mais le n ° 1 mondial a réussi le week-end en toute sécurité grâce à un 31 intérieur qui a totalisé un 67 et l’a amené à cinq sous avec la star écossaise montante Bob MacIntyre et l’Anglais Matt Wallace.