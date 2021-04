1:49



Cameron Smith a illuminé Hilton Head Island comme un super neuf de moins de 62 ans, son meilleur record en carrière sur le circuit de la PGA, lui a valu la tête du RBC Heritage

Cameron Smith a décroché un record de 62 en carrière pour établir le rythme de première ronde du RBC Heritage alors que Matt Wallace faisait un excellent départ sur l’île de Hilton Head.

Smith a réussi trois des quatre derniers trous pour devancer le leader du club, Stewart Cink, avec neuf sous la normale, Wallace aux côtés du champion de la PGA Collin Morikawa avec six sous.

Will Zalatoris, qui a terminé juste un tir derrière Hideki Matsuyama au Masters la semaine dernière, a connu un début solide avec un 68 malgré un double-bogey sept, mais ce fut une autre journée frustrante pour Dustin Johnson une semaine après avoir raté la coupe à Augusta National.

Smith dormira en tête pendant la nuit après avoir réussi à construire sur une ouverture brillante, faisant des birdies à quatre des six premiers trous et en ajoutant un autre au neuvième pour atteindre le virage en 31, et apparemment avec le minimum de tracas.

L’Australien a suivi un autre birdie à 12 avec un putt d’embrayage de 10 pieds pour sauver la normale sur le green suivant et, après un gain supplémentaire au 15e, Smith se battait pour brouiller le par du bunker arrière à 17 mais a réussi le splash-out parfait. pour se retrouver à égalité pour la tête avec Cink.

Et cela s’est presque amélioré pour Smith à la fin alors qu’il arrivait à quelques centimètres de son deuxième trou, se contentant de son neuvième birdie de la journée et du meilleur score de sa carrière sur le PGA Tour à ce jour.

« Tout s’est juste réuni », a déclaré le joueur de 27 ans. «Ce fut une excellente journée sur les greens, et je frappais vraiment bien mes fers. J’avais beaucoup de beaux looks et j’en ai juste profité.

« Mentalement, je me sens très libre là-bas. Je sens que je peux frapper le coup dont j’ai besoin pour frapper et aller de l’avant et essayer de l’exécuter. J’ai juste l’impression que chaque coup que je frappe, je mets 100% dans et un jour comme celui d’aujourd’hui, c’est vraiment gratifiant. »

Les efforts de Smith ont volé la vedette au vétéran Cink, qui a commencé son tournoi avec un bogey avant de récupérer intelligemment et de carder sept birdies et un aigle au long cinquième pour afficher un 63 au début.

Matt Wallace a fait six birdies et a gardé un bogey de sa carte

Wallace était également absent de la première vague et a couru à quatre sous après six trous ayant commencé au 10e, y compris un énorme putt de 40 pieds pour birdie au 14e, et il était un peu plus calme sur les neuf premiers mais a ramassé son sixième plan d’un ouvreur sans bogey avec un va-et-vient soigné à son dernier trou.

L’Anglais a insisté sur le fait qu’il était « pleinement concentré » sur la compétition pour le titre et qu’il s’efforçait d’éviter d’être complaisant suite à la pression supplémentaire qui vient avec le territoire d’être à Augusta la semaine dernière.

« Le golf de tournoi n’est pas une décompression pour moi », a-t-il déclaré. « Je suis entièrement concentré là-bas. Oui, la mise en place peut être un peu meilleure et plus facile, surtout avec ce que j’ai fait cette semaine. J’ai dû travailler sur mon putting cette semaine, donc c’était le principal se concentrer.

« A partir de la construction, c’était différent. Mais j’avais besoin de faire ça parce que j’avais joué pas mal. »

Collin Morikawa a rejoint Wallace sur six sous la normale

Morikawa a drainé un putt de 20 pieds pour birdie au dernier match pour égaler les 65 de Wallace et devancer le champion du WGC Match Play Billy Horschel, Charles Howell III et Harold Varner III.

Les anciens champions des Masters Danny Willett et Sergio Garcia faisaient partie d’un vaste groupe de joueurs à ouvrir avec 68, mais Johnson a eu du mal à garder les erreurs à distance dans un 70 qui comprenait six birdies, mais aussi trois bogeys et un double-bogey cinq au quatrième après avoir tiré son coup de départ dans la boisson.