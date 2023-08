RBC a supprimé des emplois et prévoit d’en supprimer davantage, révèle la banque dans ses résultats trimestriels montrant une hausse des bénéfices

La plus grande banque du Canada a réduit d’environ 1 pour cent ses effectifs au cours des dernières semaines et prévoit des réductions allant jusqu’à 2 pour cent de plus au cours des prochaines semaines, a révélé RBC dans ses résultats trimestriels jeudi.

La Banque Royale du Canada, la société la plus valorisée cotée à la Bourse de Toronto, a publié jeudi ses résultats trimestriels qui montrent que ses bénéfices ont augmenté de 295 millions de dollars pour atteindre 3,9 milliards de dollars, alors que presque toutes les divisions des activités multiformes de la banque ont affiché une croissance.

Ces bons résultats financiers sont intervenus dans un contexte de suppressions d’emplois, la banque ayant révélé qu’elle avait supprimé des emplois et qu’elle prévoyait d’en augmenter davantage.

La banque a pratiquement annoncé son intention de réduire ses effectifs au début de l’été, le PDG Dave McKay ayant déclaré aux analystes en mai qu’elle avait surembauché ces derniers mois.

« Honnêtement, nous avons dépassé les limites – nous avons dépassé les limites de milliers de personnes », a déclaré McKay au dernier trimestre.

Pour les trois mois jusqu’à la fin juillet, RBC a déclaré avoir réduit d’environ 1 pour cent ses effectifs. « Nous prévoyons de réduire davantage [staffing] d’environ un à deux pour cent au prochain trimestre », a indiqué la banque.

La banque compte environ 97 000 employés, dit-elle, ce qui signifie que les suppressions actuelles s’élèvent à près de 1 000 personnes, et que les réductions à venir pourraient être le double.

