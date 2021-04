Un autre match important de la Liga est à nos portes alors que l’Atletico Madrid affrontera le Real Betis à l’Estadio Benito Villamarin dimanche. Ces deux équipes ont été plutôt impressionnantes cette saison et, par conséquent, ce match promet d’être un match passionnant. À l’approche de ce match, l’Atletico Madrid est en tête du classement, mais il doit être au mieux pour conserver son avance sur le Real Madrid et Barcelone. Ils ont subi une défaite 1-0 contre Séville le week-end dernier et c’est le match qu’ils voudraient mettre leur navire sur les rails. Le Real Betis entrera dans ce match sans les services de Victor Camarasa et Dani Martin car ils sont tous les deux blessés. De plus, Victor Ruiz a reçu son cinquième carton jaune de la saison la semaine dernière en raison de quoi il reste suspendu pour ce match.

L’Atletico Madrid devra faire face à l’absence de Geoffrey Kondogbia et Marcos Llorente car ils sont tous deux suspendus. De plus, Luis Suarez n’est pas assez en forme pour commencer ce match contre le Real Betis. Le match La Liga 2020-21 Real Betis vs Atletico Madrid débutera à 12h30 IST.

RB vs ATM La Liga 2020-21, Real Betis vs Atletico Madrid: diffusion en direct

Le match Real Betis vs Atletico Madrid ne sera diffusé sur aucune chaîne de télévision en Inde. Les téléspectateurs peuvent diffuser en direct sur la page Facebook de La Liga.

RB vs ATM La Liga 2020-21, Real Betis vs Atletico Madrid: Détails du match

Lundi 12 avril – 12h30, heure normale de l’Inde (IST) à l’Estadio Benito Villamarin.

La Liga 2020-21, équipe RB vs ATM Dream11 pour Real Betis vs Atletico Madrid

Capitaine: Joao Felix

Vice capitaine: Borja Iglesias

Gardien de but: Jan Oblak

Défenseurs: Aissa Mandi, Emerson, Jose Gimenez, Stefan Savic

Milieux de terrain: Sergio Canales, Nabil Fekir, Kieran Trippier, Yannick Carrasco

Grévistes: Joao Felix, Borja Iglesias

RB vs ATM La Liga 2020-21 Formation de départ possible du Real Betis contre l’Atletico Madrid: Claudio Bravo; Alex Moreno, Sidnei, Aissa Mandi, Emerson, Andres Guardado, Guido Rodriguez; Sergio Canales, Nabil Fekir, Aitor Ruibal; Borja Iglesias

RB vs ATM, La Liga 2020-21 La formation de départ possible de l’Atletico Madrid contre le Real Betis: Jan Oblak; Mario Hermoso, Jose Gimenez, Stefan Savic; Koke, Hector Herrera, Thomas Lemar, Kieran Trippier, Yannick Carrasco; Joao Felix, Angel Correa

