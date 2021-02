RB Leipzig vs Liverpool – Rapport de match de football – 16 février 2021

Liverpool a profité de l’une des nombreuses erreurs de Dayot Upamecano pour prendre une avance de 2-0 à l’aller sur le RB Leipzig en huitièmes de finale de la Ligue des champions grâce aux buts de Mohamed Salah et Sadio Mane à Budapest mardi.

Le match a été déplacé à Budapest neutre car la hausse des cas de coronavirus au Royaume-Uni avait empêché Liverpool d’entrer en Allemagne.

Et peut-être que l’environnement inconnu a troublé Leipzig car Liverpool a commencé beaucoup mieux et n’a pas eu la chance de ne pas être en tête avant la mi-temps.

L’équipe de Jurgen Klopp a été dans une forme terrible au niveau national avec trois défaites consécutives en Premier League, mais a pris une avance méritée à la 53e minute.

« C’était le jeu que nous voulions, le jeu dont nous avions besoin », a déclaré Klopp aux journalistes. « Leipzig peut être un vrai monstre, ils envahissent les équipes, ils sont vraiment physiques et ce soir nous les avons contrôlés de manière exceptionnelle. Nous les avons forcés à faire des erreurs. Je suis content de la performance. »

L’arrière central de Leipzig Upamecano, dont il a récemment été annoncé qu’il rejoindrait son rival de Bundesliga, le Bayern Munich cet été, s’était rendu coupable de passes erratiques en première mi-temps et avait été pris hors de position alors que Salah se faufilait derrière la défense pour placer l’ancien gardien Peter. Gulacsi.

Upamecano était en faute pour le deuxième but cinq minutes plus tard après qu’un défi tristement chronométré ait permis à Mane de passer et de donner l’avantage à Liverpool 2-0.

Leipzig a eu une chance de retirer un but tardif, mais Hwang Hee-Chan a mis juste à côté quand il a réussi le but d’Alisson.

Le match retour devrait avoir lieu à Anfield le 10 mars, bien que cette situation soit constamment réexaminée en raison de la situation actuelle des coronavirus au Royaume-Uni.

« Ce fut un match important pour nous, un match difficile », a déclaré le capitaine de Liverpool Jordan Henderson. «Garder une feuille blanche était important pour nous.

« Nous voulons juste continuer et continuer à nous battre à chaque fois que nous jouons. Il y a eu beaucoup de situations difficiles tout au long de la saison, mais nous devons juste prendre chaque match comme il vient et faire les choses une étape à la fois.

« Une bonne victoire mais ce n’est que la moitié du travail accompli », a-t-il ajouté.

Les Allemands, qui sont entrés dans le match sur une série de quatre victoires dans toutes les compétitions, étaient en grande partie édentés en attaque après les buts jusqu’à ce que Tyler Adam manque dans le temps d’arrêt.

« Dans le match retour, nous devons reprendre là où nous nous sommes arrêtés. Ensuite, nous aurons des chances », a déclaré Marcel Sabitzer, ajoutant que Leipzig avait joué un bon match en dehors des deux erreurs.

« Nous avons joué un très bon match et nous avons obtenu le résultat que nous méritions », a ajouté Klopp. « Nous avons très bien défendu et nous avons bien récupéré. Ce fut un match difficile avec seulement deux jours depuis le dernier. » Ce n’est que le match aller, on le sait mais beaucoup de gens attendaient que nous dérapions à nouveau « , l’Allemand ajoutée.

« Pendant deux ans, nous avons été vraiment bons et cette année nous avons des problèmes, c’est très bien. Beaucoup de gens s’attendaient à ce que nous fassions encore une fois, mais les garçons ne l’ont pas fait.