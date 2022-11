RB Leipzig Thrash Shakhtar Donetsk 4-0 pour atteindre la phase à élimination directe

Le RB Leipzig a remporté une victoire 4-0 sur le Shakhtar Donetsk pour réserver sa place en phase à élimination directe de la Ligue des champions mercredi alors que l’attaquant allemand Timo Werner a été blessé.

Leipzig a inscrit trois buts rapides en seconde période à Varsovie pour s’assurer la deuxième place derrière le Real Madrid dans le groupe F et écraser les rêves du club ukrainien d’une place de conte de fées dans les 16 derniers.

« Je suis vraiment fier de l’équipe. Nous n’avons pas bien commencé cette campagne en Ligue des champions, mais nous avons réalisé une solide performance aujourd’hui et nous sommes vraiment heureux d’avoir terminé », a déclaré l’attaquant Emil Forsberg à DAZN.

Il y avait une note douce-amère au succès de Leipzig, cependant, après que Werner ait été remplacé tôt dans un coup potentiel à ses espoirs de Coupe du monde.

L’ancien attaquant de Chelsea a été remplacé par Forsberg après avoir reçu un coup à la cheville lors d’un affrontement avec le capitaine du Shakhtar, Taras Stepanenko.

Leipzig a commencé plus brillamment que ses adversaires et a été récompensé par un but précoce, Christopher Nkunku bondissant sur le rebond après que Werner ait forcé un arrêt d’Anatoliy Trubin.

Les espoirs du Shakhtar de lancer un retour ont été anéantis lorsqu’Andre Silva a lancé une seconde à bout portant juste après la mi-temps.

L’équipe ukrainienne pensait avoir un penalty quelques minutes plus tard après un tacle sur Lassina Traoré, mais VAR a montré que le Burkinabé avait dérivé hors-jeu plus tôt dans le mouvement.

Dominik Szoboszlai a contourné Trubin pour faire glisser le ballon pour le troisième de Leipzig juste après l’heure de jeu, avant que Dani Olmo ne quitte le banc pour aider à compléter la déroute.

L’international espagnol a enroulé le ballon sur le poteau quelques secondes seulement après être entré sur le terrain, bien que le but ait ensuite été jugé comme un but contre son camp en raison d’une déviation de Valeriy Bondar.

Leipzig rejoint les autres clubs de Bundesliga, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et l’Eintracht Francfort en huitièmes de finale.

Le Shakhtar, quant à lui, se retrouve en Ligue Europa après avoir terminé troisième du groupe F.

