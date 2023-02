RB Leipzig contre Union Berlin n’est pas un duel de clubs est-allemands

L’Union Berlin et le RB Leipzig sont tous deux originaires d’Allemagne de l’Est, mais ce serait une erreur de les considérer comme des clubs est-allemands. CLEMENS BILAN/EPA-EFE/Shutterstock

Le commentateur principal d’ESPN en Bundesliga, Derek Rae, explique pourquoi le RB Leipzig et l’Union Berlin – qui verrouillent les cornes samedi à 12h30 HE (diffusion en direct sur ESPN +) — représentent une relation entre les opposés qui est devenue de plus en plus hostile.

On pourrait penser que deux clubs de football basés dans la partie orientale souvent encore négligée de l’Allemagne auraient un sens commun du lieu et de la culture. Cela pourrait être vrai des équipes de l’ancienne Deutsche Demokratische Republik, mais étant donné que RB Leipzig (comme discuté précédemment dans cet espace) n’existait pas avant 2009, lorsque Red Bull a repris une équipe de cinquième niveau, une perception différente s’applique. Ils pourraient être à l’Est mais n’en sont certainement pas, beaucoup diront. La ville de Leipzig n’était qu’une étape pratique pour commercialiser une boisson énergisante. Le RB Leipzig est en ce sens distinct des clubs plus petits mais historiquement importants de la région, Lokomotive et Chemie.

Union, qu’on les aime ou qu’on les déteste, est un club ancré dans une communauté particulière, celle de Koepenick au sud-est de Berlin. Détrompez-vous si vous imaginez une équipe synonyme de la nouvelle partie brillante et reconstruite de Berlin. Die Eisernen (The Iron Ones) sont locaux et sans prétention dans leur atmosphère avec un petit stade atmosphérique soutenu par la tradition de la position debout, nécessitant une agréable promenade à travers une forêt en cours de route. L’ironie est que cet accent mis sur le localisme a attiré de nouveaux fans internationaux, qui voient l’expérience de l’Union comme une sorte d’antidote du Saint Graal aux maux les plus douloureux du football moderne.

RB Leipzig et Union Berlin sont peut-être des opposés polaires, mais une expérience partagée entre en jeu ici. Une grande partie de la tension FCU-RBL a été alimentée par l’occupation de la même division, que ce soit la 2. Bundesliga à partir de 2014 ou la Bundesliga elle-même depuis 2019, lorsque l’Union, avec un budget modeste, a stupéfié la plupart des observateurs en écrasant le parti de haut vol contre les chances, battant le VfB Stuttgart lors des éliminatoires de relégation.

La plupart des aiguilletages initiaux provenaient du côté de l’Union : omettant délibérément le logo RB Leipzig du magazine du jour du match et le remplaçant par celui du club précurseur, le SSV Markranstadt, ou les fans de l’Union observant un boycott d’atmosphère coordonné dans les 15 premières minutes des matchs contre RBL. , une habitude qui perdure.

La semaine dernière, lorsque Union, juste avant un match DFB-Pokal contre le VfL Wolfsburg, a échoué dans sa tentative audacieuse de signer la star espagnole Isco, le compte de médias sociaux du RB Leipzig a posé une question quelque peu provocante sur son absence du onze de départ. « Isco ? » a été accueilli par une réponse du compte Union, “Tradition?” Aie.

Il est vrai que peu de membres de la scène des fans allemands ont un penchant pour le RB Leipzig, bien qu’au niveau du conseil d’administration, ce sentiment se soit largement atténué. Le RBL fait désormais partie intégrante des installations et représente pour certains l’espoir de rendre la situation concurrentielle au sommet de la Bundesliga plus convaincante.

Le président de longue date de l’Union, Dirk Zingler, et son bras droit, Christian Arbeit, se sont distingués en ne tendant pas une branche d’olivier à RBL, mais plutôt en remuant le pot et, par extension, le drame.

Il y a cependant un respect unanime pour l’opération de football de l’Union, dirigée par l’astucieux Oliver Ruhnert et pour l’entraîneur-chef Urs Fischer. Les deux ont fait un peu de chemin en termes relatifs, et le nouveau chef sportif de Leipzig, Max Eberl, a été particulièrement conciliant en reconnaissant ce fait indéniable.

Ruhnert ajoute constamment à son impressionnante liste de succès signés tout en enregistrant très peu de ratés. Julian Ryerson, par exemple, a été arraché de Viking Stavanger en 2018 en petite pompe. Le mois dernier, il est parti pour le Borussia Dortmund, mais pas avant que Union n’ait reçu des frais de transfert d’environ 30 fois ce qu’ils ont payé pour lui. La signature de cette campagne, quant à elle, a sans doute été le défenseur néerlandais Danilho Doekhi, qui a contribué avec quatre buts en dix matchs.

Fischer pourrait un jour entendre l’appel des sirènes d’un plus grand club et y répondre, mais pour l’instant, il vit le rêve d’entraîneur dans un endroit où le tacticien suisse est vraiment apprécié.

Considérez que l’Union respire dans le cou des leaders de la ligue, le Bayern Munich, juste un point derrière. Ils ont décroché cinq victoires successives dans toutes les compétitions, les deux dernières grâce à une résilience tardive. De plus, la tendance est l’amie d’Union quand il s’agit de Leipzig avec mourir Eisernen remportant les quatre dernières rencontres de championnat. S’ils peuvent en faire cinq, ils entreront dans un nouveau territoire dans leur propre histoire de Bundesliga contre n’importe quelle équipe.

Leipzig a cependant ses propres statistiques impressionnantes, avec une séquence de 18 matchs sans défaite dans toutes les compétitions remontant à la mi-septembre, y compris la Ligue des champions. L’équipe de Marco Rose doit actuellement le faire sans Christopher Nkunku et Dani Olmo, et samedi sera probablement moins Willi Orban, qui a été chaleureusement applaudi par tout le monde dans le football allemand pour avoir fait un don désintéressé de cellules souches cette semaine avec le potentiel de sauver la vie de quelqu’un d’autre.

Leipzig a tout mis en œuvre pour battre Union en demi-finale du DFB-Pokal de la saison dernière de manière entraînante, en route pour remporter son premier trophée majeur. Pourtant, ce fut un travail difficile, comme cela semble souvent être le cas pour eux face à la bande obstinée de surperformants de Fischer.

Préparez-vous pour un samedi épique Topspielmais peut-être soyez prudent si vous voulez le doubler d’un Ostdüell (un duel entre clubs de l’Est). Tout le monde ne le voit pas de cette façon.