RB Leipzig 3 – 1 Celtic

Christopher Nkunku a marqué pour le RB Leipzig alors qu’ils battaient le Celtic 3-1 lors d’une rencontre dramatique en Ligue des champions, qui comprenait deux interventions VAR et un hurleur de Joe Hart.

Sky Sports Nouvelles a rapporté plus tôt cette semaine que Chelsea était sur le point de signer Nkunku, et l’attaquant a montré pourquoi il est si recherché en Europe.

Il pensait avoir renvoyé Leipzig devant à la 18e minute alors qu’il écrasait le ballon au-dessus du Hart pressé, mais VAR a exclu le but pour un hors-jeu serré.

Cependant, il n’y avait pas d’arrêt Nkunku neuf minutes plus tard, le but venant au milieu d’un fort sort celtique. La passe d’André Silva a trouvé la course du Français, avec Nkunku (27 ans) qui a finalement réussi une belle finition sous un angle serré.

Deux minutes seulement après la pause, le Celtic égalisait. Reo Hatate a remporté le ballon au milieu de terrain avant de passer pour Kyogo. Il a ensuite placé le ballon au carré pour la course de Jota à sa gauche, qui a froidement dépassé le gardien remplaçant Janis Blaswich (47).

Image:

Le Jota du Celtic célèbre son 1-1 contre le RB Leipzig





Mais Leipzig a repris la tête en quelques minutes dramatiques. Dominik Szoboszlai a tiré à la maison un superbe effort à distance, mais encore une fois VAR était en action. Après que l’arbitre ait consulté le moniteur, la frappe a été exclue pour hors-jeu, Silva ayant été jugé pour avoir interféré avec la ligne de mire de Hart.

Peu de temps après, une erreur calamiteuse du gardien du Celtic a permis à Silva d’inscrire son premier but de la soirée. La mauvaise tentative de passe de Hart pour Greg Taylor a plutôt été récupérée par Szoboszlai, qui a inséré le ballon pour que Silva (64) puisse facilement expédier.

C’était un mouvement d’équipe délicieux qui a vu l’attaquant portugais marquer le troisième de la soirée de Leipzig. La longue passe de Nkunku a repéré la course de Mohamed Simakan sur la droite. Il a ensuite envoyé le centre pour que Silva termine, ce qui a valu à l’équipe allemande sa première victoire de la campagne de la Ligue des champions.

Le résultat envoie le Celtic en bas du groupe F sans aucune victoire en Europe cette saison. Leipzig les place à la troisième place, derrière le Shakhtar Donetsk et le leader du groupe, le Real Madrid.

Et après?

celtique retour à l’action de la Premiership écossaise samedi alors qu’ils se rendent à Saint-Johnstonevivre de Sports du ciel; coup d’envoi 12h30.

Les Hoops accueillent ensuite RB Leipzig au Celtic Park mardi après que l’équipe allemande ait affronté Mayence en Bundesliga samedi.