RB Leipzig 1 – 4 B Dortmund

Jadon Sancho et Erling Haaland du Borussia Dortmund ont marqué deux buts chacun pour écraser le RB Leipzig 4-1 et remporter la Coupe d’Allemagne à l’Olympiastadion de Berlin.

L’ailier anglais Sancho a réussi un superbe tir dans le coin supérieur à la cinquième minute et en a ajouté un autre avec une pause rapide sur le coup de la mi-temps après Haaland, de retour de blessure, a propulsé dans la surface et a passé le ballon devant le gardien Peter Gulacsi.

Dortmund a été brutalement efficace en première mi-temps, marquant à chacun de ses trois tirs cadrés.

Erling Haaland a marqué ses 37e et 38e buts de la saison lors de la grande victoire de Dortmund



Leipzig a lancé une tentative tardive de retour, ramenant un but avec un entraînement tonitruant de Dani Olmo à la 71e minute et se rapprochant terriblement d’une seconde quatre minutes plus tard après une erreur de Sancho.

Sancho, qui semble susceptible de quitter Dortmund à la fin de la saison, a gaspillé une chance en or de terminer son triplé avant que l’international norvégien Haaland, également un objectif de transfert majeur, ne marque son deuxième but.

C’était le cinquième triomphe de Dortmund en Coupe d’Allemagne et le premier depuis 2017, tandis que Leipzig a encore raté sa première médaille d’argent.

Leipzig, battu 3-2 par Dortmund en championnat samedi, a perdu deux fois en finale ces trois dernières années et son entraîneur Julian Nagelsmann part pour le Bayern Munich la saison prochaine.