RB Leipzig 1 – 3 Man City

Les buts tardifs des remplaçants Julian Alvarez et Jeremy Doku ont donné à Manchester City une victoire méritée 3-1 sur le RB Leipzig en Ligue des champions.

Après des défaites nationales consécutives contre Newcastle en Coupe Carabao et contre les Wolves en Premier League, City s’est rendu en Allemagne au risque de subir une troisième défaite consécutive toutes compétitions confondues pour la première fois depuis avril 2018, mais cette possibilité a été écartée. par les champions d’Europe à la Red Bull Arena.

Ils ont eu une brève frayeur lorsque Lois Openda a transformé le premier tir cadré de Leipzig peu après la mi-temps (48e) pour annuler l’impressionnante ouverture du score de Phil Foden avant la pause (25e). Remplacé par Foden à la 79e minute, il enroulait une superbe frappe dans le coin le plus éloigné pour redonner l’avantage à City (84).

Doku a scellé la victoire de Manchester City dans les arrêts de jeu





Plus tôt, Foden avait frappé la barre sur un coup franc intérieur et Erling Haaland avait raté de nombreuses occasions alors que City dominait mais avait du mal à marquer une seconde, mais le but d’Alvarez a fait la différence et le résultat a été mis hors de tout doute lorsqu’il a frappé son compatriote Doku. pour inscrire sereinement une contre-attaque clinique dans les arrêts de jeu (90+2).

Cette victoire place City en tête du groupe G avec six points en deux matches. Leipzig est deuxième, deux points devant l’Étoile Rouge de Belgrade et les Young Boys.

Notes des joueurs RB Leipzig : Blaswich (6), Klostermann (6), Simakan (6), Lukeba (6), Raum (5), Simons (5), Schlager (5), Seiwald (6), Forsberg (6), Openda (6), Poulsen (6). Sous-marins : Werner (6), Sesko (6), Baumgartner (6), Haidara (n/a). Man City : Ederson (7), Walker (6), Akanji (6), Dias (7), Gvardiol (6), Lewis (8), Rodri (7), Silva (6), Foden (8), Grealish (6), Haaland (5). Sous-marins : Ake (6), Doku (7), Alvarez (8), Nunes (n/a). Joueur du match : Rico Lewis.

Comment City a surclassé Leipzig en Allemagne

Il ne semblait pas que City aurait besoin d’héroïsmes tardifs de la part du banc étant donné sa domination totale en première mi-temps. La présence de Rodri, qui purge actuellement une suspension nationale, a apporté un calme notable qui manquait en son absence lors de la défaite de samedi à Molineux.

Pourtant, c’est Rico Lewis, évoluant à ses côtés au milieu de terrain, qui a attiré l’attention par sa détermination à prendre la possession et ses quelques courses au volant. Lewis a eu la première occasion sérieuse de City après un joli virage dans la surface mais son tir a été bloqué.

Phil Foden a marqué le premier match de Manchester City à la 25e minute





Le premier match de City est intervenu après 25 minutes d’une autre attaque provoquée par Lewis. Le jeune vif a poussé en avant et a joué un une-deux avec Silva avant de reculer pour Foden dans la surface. L’international anglais a répondu avec un premier tir qui a rebondi au-delà de Janis Blaswich.

City a poussé pendant une seconde avant la pause, Haaland se libérant à deux reprises sur la gauche, mais le Norvégien a d’abord tiré à côté et a ensuite été refusé par Blaswich.

Ce n’est qu’à la dernière minute de la première mi-temps que Leipzig a eu un effort au but lorsque le tir à longue distance d’Openda a été dévié et que City a atteint la pause sans aucune perturbation.

Actualités de l’équipe Pep Guardiola a effectué cinq changements par rapport à l’équipe de Manchester City qui a débuté la défaite 2-1 en Premier League samedi contre les Wolves. Josko Gvardiol a débuté contre son ancien club aux côtés de Rico Lewis, Rodri, Bernardo Silva et Jack Grealish. Ils ont remplacé Nathan Ake, Matheus Nunes, Mateo Kovacic, Julian Alvarez et Jeremy Doku, qui sont tous tombés sur le banc. John Stones faisait également partie des remplaçants. Le RB Leipzig Marco Rose a effectué deux changements par rapport à l’équipe qui a débuté le match nul 2-2 à domicile contre le Bayern Munich en Bundesliga samedi. Benjamin Henrichs a été remplacé par Lukas Klostermann et Nicolas Seiwald a remplacé Kevin Kampl, qui est tombé sur le banc.

Tout leur bon travail a été annulé quelques instants après la reprise lorsque Jack Grealish a égaré une passe permettant à Leipzig de contre-attaquer. Yussuf Poulsen a libéré Openda et l’international belge a couru pour battre Ederson avec un tir bas qui est entré à la base du poteau.

Haaland a menacé de redonner l’avantage à City lorsqu’il a tiré large, puis a raté une occasion encore meilleure lorsqu’il a raté la cible sur un centre de Foden. Foden s’est rapproché lorsqu’il a décoché un coup franc contre la barre sous un grand angle, mais la frustration de Haaland a continué alors qu’il tirait sur Blaswich et faussait un autre effort.

Erling Haaland a raté plusieurs occasions pour City alors que l’équipe de Pep Guardiola dominait





City a de nouveau été rattrapé à la pause, mais a été gracié lorsqu’Emil Forsberg n’a pas réussi à trouver un coéquipier dans la surface et qu’Ederson a dû se dégager après que le remplaçant Timo Werner se soit libéré.

Les changements de Guardiola ont fait la différence alors que Doku a demandé à Alvarez de décocher un beau tir sur Blaswich depuis le bord de la surface. Doku a ensuite scellé la victoire en complétant un break rapide à la 92e minute alors que Leipzig payait le prix pour avoir poussé les joueurs vers l’avant.

Pep : Tout le monde était parfait | « Lewis est exceptionnel »

Manchester City directeur Pep Guardiola dit TNT Sports: « Nous avons joué un match fantastique dans tous les départements. Tout le monde était parfait.

« Les remplaçants sont tous sortis du banc avec le sourire aux lèvres, sans se plaindre de ne pas avoir commencé.

« Je ne jugerai pas mon équipe sur les résultats. Les deux matchs précédents n’étaient pas les meilleurs résultats, mais ce n’est pas facile lorsque les deux équipes défendent avec 10 dans la surface. Cela arrive. Il y a beaucoup de matchs.

« Malgré cela, si vous pensez que je vais douter de mes joueurs, vous vous trompez. Je compte inconditionnellement sur ces gars. Ils le prouvent. Nous allons ensuite à Arsenal, nous reposons et j’espère qu’en mai nous arriverons dans les compétitions.

Sur la performance du joueur du match Rico Lewis, Guardiola a déclaré : « Wow ! C’est un joueur incroyable et exceptionnel. Je suis manager depuis de nombreuses années. Trouver un joueur qui bouge vraiment bien, c’est difficile de trouver quelqu’un comme lui. Il a 18 ans. C’est un joueur fantastique. « .

L’adolescent Rico Lewis impressionné pour Manchester City à la Red Bull Arena





Foden : « Magique » Alvarez a changé la donne

Manchester City avant Phil Foden dit TNT Sports: « Les deux derniers matchs n’ont pas été idéaux pour nous. Nous sommes sortis de deux résultats nuls et il a fallu arranger les choses. »

« Nous savons ce que représente Leipzig. La dernière fois que nous les avons affrontés, nous avons été très bons en première mi-temps, puis ils sont sortis en seconde et ont joué. »

Sur Julien Álvarez et Rico LewisFoden a ajouté : « Julian était magique. Il a été meilleur cette saison. C’est quelqu’un sur qui nous nous tournons maintenant pour marquer les gros buts. Il est entré et a changé le jeu et c’est un joueur important pour nous.

« Rico a été génial pour nous aussi. Il a cassé beaucoup de lignes. Je suis heureux pour lui et c’est bien d’avoir un autre joueur du centre de formation sur le terrain avec moi. »

Rose : Leipzig apprend des meilleurs

RB Leipzig chef Marc Rose a déclaré : « Manchester City méritait de gagner, même si c’était 1-1 à la 83e minute et nous avions espéré tenir jusqu’au bout.

« Nous avons bien joué après la pause et avons égalisé. C’était alors un match ouvert, mais City nous a encore mis sous pression à mort. Nous apprenons des meilleurs. »

Statistiques Opta : Alvarez joue à nouveau pour Man City

Julian Alvarez de Manchester City a marqué quatre buts lors de ses trois derniers matches de Ligue des champions, après n’en avoir marqué que deux lors de ses neuf précédents.

Manchester City est invaincu lors de ses 16 derniers matches en Europe, égalant la plus longue série d’invincibilité d’une équipe anglaise dans toutes les compétitions européennes (à égalité avec quatre équipes).

La victoire de Manchester City met fin à une série de cinq nuls consécutifs à l’extérieur en Ligue des champions, avec ainsi sa première victoire en déplacement dans la compétition depuis le 4-0 contre Séville en septembre 2022.

Rico Lewis a obtenu sa première passe décisive pour Manchester City en 29 apparitions toutes compétitions confondues. Agé de 18 ans et 317 jours, il est le plus jeune passeur de City en Ligue des Champions.

Et après?

dimanche 8 octobre à 16h00



Coup d’envoi à 16h30





Manchester CityLa prochaine mission de est un énorme affrontement en Premier League avec Arsenal à l’Emirates Stadium, en direct Sports aériens à partir de 16h Super dimanche (coup d’envoi à 16h30).

L’équipe de Pep Guardiola alors hôte Brighton en Premier League le 21 octobre (coup d’envoi à 15h) avant de retrouver la Ligue des Champions le 25 octobre avec un déplacement à Jeunes garçons (coup d’envoi à 20h).

La prochaine pour RB Leipzig est une Bundesliga à domicile contre VFL Bochum le samedi (coup d’envoi à 14h30). Ils se rendent ensuite à SV Darmstadt 98 en championnat le 21 octobre (coup d’envoi à 14h30) avant d’accueillir Étoile rouge de Belgrade en Ligue des Champions le 25 octobre (coup d’envoi à 20h).