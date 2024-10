Rb House / Chanson Un studio

© Atelier Chimnon

Zone: 1100 m²

1100 m²



Année: 2023



2023



Photographies



Fabricants: Tostem



Architecte principal :



Trung Nguyen



Description textuelle fournie par les architectes. L’inspiration derrière RBhouse est née du désir de créer un espace de vie ouvert et fluide tout en répondant aux contraintes d’un petit terrain urbain. Le concept principal s’articule autour de la conception de sols décalés, où différentes hauteurs de sol créent une connexion visuelle transparente entre les niveaux. Cela favorise une sensation d’ouverture, optimisant la lumière naturelle et la ventilation. Le minimalisme était un principe directeur clé, mettant l’accent sur la simplicité, la fonctionnalité et un flux spatial cohérent.

Diagramme

L’un des principaux défis du développement de RBhouse était son orientation vers l’ouest, qui exposait le bâtiment à un intense soleil l’après-midi, entraînant une absorption accrue de chaleur. Pour résoudre ce problème, une utilisation intensive de la verdure a été intégrée à la conception, notamment des arbres et des plantes stratégiquement placés le long de la façade et dans les espaces verts. Ces arbres fournissaient non seulement un ombrage naturel, mais aidaient également à réguler la température, réduisant ainsi le recours à la climatisation. Une autre difficulté consistait à maintenir un équilibre entre l’esthétique moderne et la durabilité environnementale au sein d’un espace urbain compact, solution qui a été résolue grâce à l’utilisation de matériaux durables et à la maximisation de l’efficacité de la ventilation et de l’éclairage naturels.

Plan – Sous-sol, 1er et 2e étages

La construction de RBhouse a utilisé une conception d’étages décalés qui impliquait une planification minutieuse et des techniques structurelles pour obtenir une connexion visuelle transparente entre les étages. Les principaux matériaux utilisés sont les cadres en aluminium TOSTEM de haute qualité pour portes et fenêtres, qui allient fonctionnalité et esthétique. Des plantes indigènes ont été intégrées à la conception et des matériaux durables ont été choisis pour garantir l’efficacité énergétique et la durabilité.

Plan – 7e, 8e et Toit

La configuration spatiale de RBhouse est conçue pour favoriser l’ouverture et la fluidité naturelle entre les espaces. Le plan d’étage décalé crée une continuité visuelle entre les niveaux, permettant à la lumière et à l’air de circuler plus librement dans la maison. Cette conception élimine les limites traditionnelles des étages distincts, rendant le mouvement vertical sans effort tout en améliorant l’expérience globale d’espace. L’inclusion de plantes indigènes et d’un jardin orienté au sud-est au-dessus des espaces de vie et de cuisine aide à réguler la température et intègre la nature dans l’expérience de vie quotidienne.