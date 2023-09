RB et Colten Miller remportent les titres de golf masculin du KRC : résumé sportif du Northwest Herald du mercredi 20 septembre

GOLF GARÇONS

Tournoi de la conférence de la rivière Kishwaukee : À Blackstone à Marengo, Colten Miller de Richmond-Burton a tiré un 76 pour mener les Rockets au titre par équipe avec 346 coups mercredi.

Sandwich (350), Woodstock North Co-op (361), Johnsburg (362), Marengo (367) et Harvard (369) étaient les suivants.

Brady Yergens de North a terminé deuxième avec un 79, Riley Johnson de Johnsburg (82) troisième et Alex Treadway de North (82) quatrième.

Les autres scores faibles de RB étaient Jeff Lehn, sixième à égalité avec 87, Jacob Olson (91) et Aiden Wicinski (92).

Nick Grons de Johnsburg a tiré 87 pour également être à égalité au sixième rang, Collin Stock de North a eu un 88 pour le neuvième et Logan Garafol de Harvard a eu un 89, qui a terminé à égalité au 10e.

Marengo était mené par Leo Bankel avec un 90, à égalité au 12ème rang.

GOLF FILLES

Marian Central 243, Richmond-Burton 264 : À Nippersink à Genoa City, Wisconsin, Ella Notaro a tiré 43 et Nina Notaro a eu un 44 alors que les Hurricanes ont remporté leur match hors conférence contre les Rockets.

Meadow Rosendahl a mené RB avec un 57 et Alyssa Beres a ajouté un 63.

VOLLEY-BALL

Prairie Ridge 2, St. Charles Est 1 : À St. Charles, l’étudiant de première année Maizy Agnello a réussi 13 attaques décisives et 10 récupérations alors que les Wolves (9-7) ont battu les Saints 25-22, 18-25, 25-21 dans leur match hors conférence.

Grace Jansen a récolté 18 passes décisives, cinq récupérations et deux as pour Prairie Ridge. Mackenzie Schmidt a réussi sept attaques décisives et trois blocs et Tegan Vrbancic a ajouté 12 récupérations et deux as.

Richmond-Burton 2, Johnsburg 0 : A Richmond, les Rockets (12-3, 8-0) sont restés invaincus en KRC avec une victoire 25-18, 25-13 face aux Skyhawks.

Elissa Furlan a réussi sept attaques décisives, 18 récupérations et deux as pour RB, Alex Hopp a réussi 23 passes décisives et quatre as, et Maggie Uhwat a réussi 12 attaques décisives. Zoe Freund a réussi cinq attaques décisives et six as, et Danni Hopp a ajouté trois attaques décisives.

Sophie Person a réussi cinq attaques décisives et Lila Duck en a ajouté quatre pour Johnsburg.

Woodstock Nord 2, Marengo 0 : À Woodstock, Madalyn Mardock et Sydney Andrews ont chacun réussi cinq attaques décisives et cinq récupérations alors que le Thunder (10-3, 6-2) a battu les Indiens (10-10, 2-5) dans leur match FVC.

Leila Becovic a réussi trois attaques décisives et Alana Hartel a obtenu trois passes décisives et sept récupérations.

Crystal Lake Sud 2, Belvidere 0 : À Belvidere, Morgan Johnson a servi huit as et ajouté quatre attaques décisives et 13 récupérations alors que les Gators (11-4) ont battu les Bucs 25-23, 25-20 dans leur match hors conférence.

Gabby Wire a réussi sept attaques décisives et neuf récupérations, Grace Meyer a obtenu 12 passes décisives et Logan Georgy a réussi cinq attaques décisives et trois blocs pour South.

Dundee-Crown 2 Larkin 0 : À Elgin, les Chargers (3-11) ont battu les Royals en deux matchs lors de leur match hors conférence.

Taylor Findlay a réussi cinq attaques décisives, trois as et quatre récupérations pour mener DC. Courtney Komperda a mené les Chargers avec neuf passes décisives.

FILLES NATATION

Tournoi sur invitation de Woodstock Nord : À Woodstock, la coopérative Crystal Lake South a remporté la compétition avec 163 points devant la coopérative Disrict 300 (155) et la coopérative Woodstock (143).

Abby Uhl a remporté les 100 et 200 verges libres pour les Gators, Emma Sieg a remporté le 200 m quatre nages individuel, Bella Fontana a remporté le 50 libre et Avery Watson a remporté le 100 papillon.

Uhl, Fontana, Penny Brereton et Kenzie Resch ont remporté le relais 200 libre et Fontana, Resch, Watson et Uhl ont remporté le relais 400 libre.

FOOTBALL GARÇONS

Harvard 2, Johnsburg 0 : À Johnsburg, Brayan Contreras et David Pichardo ont tous deux marqué en première mi-temps alors que les Hornets battaient les Skyhawks lors de leur match KRC.

Martin Quintero a contribué au but de Contreras, tandis que Pichardo a marqué sur un penalty.

Le gardien de Harvard Ricardo Flores a réalisé six arrêts.

Marengo 8, Sandwich 3 : À Marengo, Ryen Mirtl a marqué trois buts et Jacob McCarthy en a ajouté deux alors que Marengo battait Sandwich lors de son match KRC.

Andres Alcantara, Sam Tucker et Grant Heimsoth ont chacun marqué un but pour Marengo.

TENNIS FILLES

Woodstock 5, Woodstock Nord 2 : À Woodstock, Amina Idris et Julia Cortejeso Sanchez ont gagné aux numéros 1 et 2 en simple pour mener les Blue Streaks à une victoire contre le Thunder dans leur match KRC.

Natalie Morrow et Ebba Hammarstedt (n°1), Sophia Mendoza et Eliana Shoulders (n°3) et Kristi Carpari et Elise Raymond (n°4) ont gagné en double pour Woodstock.

Le Thunder a obtenu des victoires de Katelyn Baker au n°3 en simple et d’Addy Mauch et Renee Schleutermann au n°2 en double.

Crystal Lake Sud 5, Mundelein 2 : À Mundelein, Emily Stewart et Hannah Lee ont gagné aux numéros 2 et 3 en simple pour mener les Gators devant les Mustangs dans un match hors conférence.

Eliana Rankin et Aubrey Scheurich (n°2), Gia Crawford-Barak et Haley Heraty (n°3) et Ruth Bierkness et Miana Sieczko (n°4) ont remporté les victoires de South en double.

Crystal Lake Central 7, Elgin Sud 0 : À Crystal Lake, les Tigers se sont améliorés à 10-3 pour la saison grâce à un balayage contre le Storm.