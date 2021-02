Razmoket Reboot date de sortie, bande-annonce, distribution, actualités et comment regarder

Les anciens réveils de dessins animés continuent à arriver, et Razmoket est le dernier spectacle à être confirmé pour faire un retour.

Tommy et le gang seront tous de retour – mais ils auront l’air un peu différent de la dernière fois que nous les avons vus. Plutôt que le style 2D traditionnel, la série sera animée par CG. Si vous êtes intrigué, nous avons rassemblé tout ce que vous devez savoir sur la renaissance des Razmoket.

Date de sortie du redémarrage des Razmoket

Les Rugrats sortiront en 2021 selon Variety. Nous ne connaissons pas encore la date exacte – une fois que nous en saurons plus, nous mettrons à jour cet article.

Remorque de redémarrage des Razmoket

Nickelodeon a publié un premier aperçu de l’émission sur Twitter que vous pouvez regarder ci-dessous:

tenez bon à vous diapees, les Razmoket sont de retour et vont bientôt venir @paramountplus pic.twitter.com/pvlb4k9R26 – Nickelodeon (@Nickelodeon)

24 février 2021

Casting et équipe

Les fans de la série originale seront ravis d’apprendre que les membres de la distribution de l’émission 2D reprendront leurs rôles. Voici qui jouera dans le redémarrage des Razmoket:

EG Daily en tant que Tommy

Nancy Cartwright comme Chuckie

Cheryl Chase comme Angelica

Cree Summer en tant que Susie

Kath Soucie comme Phil et Lil

Les doubleurs des parents n’ont pas encore été confirmés.

Derrière la caméra, Eryk Casemiro et Kate Boutilier agiront en tant que producteurs exécutifs, Dave Pressler et Casey Leonard seront co-producteurs exécutifs et Rachel Lipman sera coproductrice. Mollie Freilich supervisera la production – elle est la directrice principale de l’animation de la série actuelle chez Nickelodeon.

Terrain de redémarrage des Razmoket

Le synopsis officiel de l’émission indique que l’émission des Razmoket suivra les bébés alors qu’ils «explorent le monde et au-delà de leur point de vue de la taille d’une pinte et d’une imagination débordante».

Nous imaginons qu’il y aura des intrigues entièrement nouvelles à ce qui a été vu dans le dessin animé original.

Comment regarder le redémarrage des Razmoket

Le redémarrage des Rugrats a été annoncé pour Paramount Plus. Si vous ne le savez pas déjà, Paramount Plus sera une nouvelle marque du service de streaming actuel, CBS All Access. Le changement de nom aura lieu le 4 mars 2021 et apportera un nouveau contenu original à la plate-forme de streaming de Viacom et CBS.

Malheureusement, Paramount + ne sera disponible qu’aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine – les pays nordiques et l’Australie recevant également le service peu de temps après. Le Royaume-Uni n’a pas encore été confirmé pour obtenir le service – cependant, nous avons actuellement une méthode pour regarder CBS All Access / Paramount Plus au Royaume-Uni.

L’émission peut également être syndiquée sur d’autres chaînes / services de streaming britanniques – une fois que nous en saurons plus, nous mettrons à jour cet article.