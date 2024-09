Razer se penche sur l’haptique avec un nouveau coussin de jeu et des écouteurs vibrants

Razer a publié le Coussin de jeu Freyja un coussin haptique que vous pouvez attacher à votre chaise de jeu, l’entreprise annoncé . Le coussin coûte 299,99 $ et il est disponible à l’achat dès maintenant.

Le Freyja est une extension de la vibration que vous recevez des contrôleurs de jeu – sauf qu’au lieu de simplement secouer vos mains, il fait vibrer plusieurs panneaux positionnés derrière et sous vous en réponse aux événements qui se produisent dans un jeu.

La société affirme que les commentaires du coussin proviennent de « haptiques multidirectionnelles alimentées par six actionneurs de moteur haptiques avancés ». Il se connecte via Bluetooth ou via la connexion HyperSpeed ​​Wireless de Razer.