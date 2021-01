Juste après l’annonce de Nvidia, Razer a annoncé une mise à jour 2021 de son ordinateur portable de jeu de base, le Razer Blade 15.

Toujours le plus petit ordinateur portable de jeu disponible à l’heure actuelle, le Blade 15 et le Blade Pro 17 mis à niveau intègrent les GPU de la série RTX 30 destinés aux mobiles récemment annoncés par Nvidia pour les ordinateurs portables, offrant jusqu’à 16 Go de puissance VRAM en déplacement – une première pour les ordinateurs portables grand public.

Le Razer Blade 15 a un encombrement 25% plus petit que le concurrent Alienware M15 R3, mais ne le confondez pas avec l’ordinateur portable de jeu le plus fin ou le plus léger du marché – à 16,99 mm et arborant un corps en aluminium CNC anodisé, il y en a certainement ordinateurs portables de jeu plus légers.

Cependant, il est le plus petit en termes de dimensions par rapport aux autres ordinateurs portables compatibles RTX 15 pouces disponibles à l’heure actuelle, ce qui le rend idéal pour travailler en déplacement et jouer.

Il existe également la même offre familière de ports et d’options de connectivité, bien qu’avec un module Wi-Fi 6 amélioré, et le clavier rétroéclairé anti-ghosting activé Chroma est presque identique à celui de son prédécesseur, mais ne laissez pas tout ce truc vous en pensant que le nouveau Blade 15 est un peu humide, car ce n’est certainement pas le cas.

Commençons par l’écran: c’est le même écran de 15 pouces, mais avec de nouveaux taux de rafraîchissement et de nouvelles résolutions ultra-fluides. Le plus excitant est l’introduction de l’option d’affichage Full HD à 360 Hz, avec un temps de réponse de 2 ms, idéale pour les tireurs en ligne rapides où les réponses en une fraction de seconde font toute la différence.







Ce n’est pas la seule option cependant: vous pourrez également choisir une option 144Hz / 8ms au niveau Full HD avec des modèles QHD 240Hz / 2,5ms et 165Hz / 3ms à l’extrémité supérieure.

Il existe également un modèle 4K OLED pour ceux qui veulent une expérience d’affichage ultime, avec 100% DCI-P3, un temps de réponse rapide de 1 ms et des capacités d’écran tactile. Le hic, c’est qu’avec autant de pixels à alimenter, il est exclusif au modèle avancé haut de gamme. Il est également plus axé sur les créatifs que sur les joueurs, avec un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz et une meilleure précision des couleurs que la plupart des autres options d’affichage proposées.

Bien sûr, avec des taux de rafraîchissement et des résolutions aussi élevés, le Blade 15 doit intégrer une technologie haut de gamme pour alimenter l’expérience, et il ne déçoit pas. Vous avez le choix entre l’hexacore i7-10750 de 10e génération d’Intel et l’octacore i7-10875 avec jusqu’à 32 Go de RAM DDR4 (extensible jusqu’à 64 Go), mais c’est l’inclusion des dernières cartes graphiques mobiles RTX de Nvidia qui font briller le Blade 15.

Apportant les mêmes améliorations à la gamme de bureau à l’ordinateur portable, les nouvelles variantes axées sur l’ordinateur portable de la série RTX 30 de Nvidia apportent un sérieux coup de pouce aux performances de jeu – assez facilement pour alimenter les titres AAA ray-tracing les plus exigeants qui sortent actuellement.

Ouvrez-le et vous trouverez un emplacement M.2 supplémentaire dans chaque modèle de Razer Blade 15, vous permettant de mettre à niveau le stockage de votre ordinateur portable à votre convenance – ce qui est généralement assez difficile à faire avec les ordinateurs portables haut de gamme. C’est une excellente nouvelle, d’autant plus que le modèle de base n’est livré qu’avec 256 Go de stockage.







Bien sûr, tout cela aura un coût, et ce coût est de 2349 £ pour le modèle d’entrée de gamme, et il ne fera qu’augmenter à partir de là. La gamme devrait augmenter en pré-commande via le Razer Store au Royaume-Uni et aux États-Unis aujourd’hui, les ordinateurs portables de base devant être expédiés le 26 janvier et les ordinateurs portables avancés devant suivre en février.

Razer a également donné le traitement de mise à niveau à son Razer Blade Pro 17 haut de gamme, axé sur la création, en offrant plusieurs des mêmes mises à niveau – y compris les dernières cartes graphiques RTX et des options d’affichage haut de gamme – que le Blade 15, et il y a plus de configurations disponibles ce le temps aussi, à partir de 2199 £.

Comme le Blade 15, il sera disponible en pré-commande ce mois-ci avec une livraison prévue pour un certain temps au premier trimestre 2021.

