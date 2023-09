Razer lance un mélange éclectique de produits à la Razercon 2023

Razer a lancé quelque chose pour tout le monde lors de son événement Razercon de septembre jeudi. En plus d’une nouvelle gamme de chaises de jeu Fujin, de claviers Huntsman V3 Pro, d’une gamme de lumières de marque Aether (ce que la société appelle des « produits pour salles de jeux ») et de logiciels mis à jour, la société a également présenté ses produits de partenariat en édition limitée – un Ordinateur portable de jeu Blade 16 conçu en collaboration avec Lamborghini et une chaise, un casque et des vêtements conçus avec Dolce et Gabbana.

Si vous aimez l’orange, alors le Lamborghini Blade à 5 000 $ est l’ordinateur portable de vos rêves. Si vous aimez la puissance, c’est probablement aussi le Razer de vos rêves ; il est équipé de l’écran LED DisplayHDR 1000 Mini LED bimode de 16 pouces de Razer (4K à 120 Hz ou FHD+ à 240 Hz), d’un Intel Core i9-13950HX, d’une Nvidia GeForce RTX 4090, de 32 Go de mémoire et d’un SSD de 4 To. Sans surprise, il dispose d’un système de refroidissement amélioré et de détails personnalisés de type Lamborghini. Razer en expédiera 150 aux États-Unis.

Vous pouvez obtenir la chaise D&G avec un éclairage Chroma, illustré ici, ou une couleur dorée. Razer

Je dois admettre que les produits Dolce et Gabbana ne sont pas vraiment à mon goût. Il s’agit de modèles conçus sur mesure du Barracudas casque, Enki Pro chaise (que Razer appelle un concept) – avec le placage en or 24 carats ou les accents Razer Chroma – et des T-shirts, des sweats à capuche et des pantalons. La chaise et le casque seront édités en édition limitée à 1 337 pièces. Je n’ai pas encore les prix de ces produits.

Le casque D&G Barracuda avec le placage or Razer

Pour les personnes qui souhaitent s’asseoir sur leur chaise plutôt que de les récupérer, Razer ajoute une troisième ligne à son offre. Les chaises de jeu Fujin ajoutent du maillage aux choix de Razer et sont disponibles en deux modèles : Fujin et Fujin Pro, qui coûtent respectivement 649 $ et 1 049 $. Le Fujin est disponible dès maintenant, tandis que le Pro sera expédié en novembre.

Ce sont en fait assez sobres pour les jeux et pour Razer, ressemblant davantage à des chaises de bureau typiques. Le maillage est résistant aux griffes et coordonne le mouvement du siège et du dossier lorsque vous vous inclinez vers l’arrière. Le modèle de base est doté d’un cadre en nylon, d’un support lombaire réglable en hauteur et d’accoudoirs réglables en hauteur ; l’appui-tête, fourni en standard avec le Pro, est en option. Le Pro ajoute un réglage de la profondeur pour le support lombaire et les accoudoirs 4D, et utilise un alliage d’aluminium pour le cadre.

Le Fujin Pro Razer

Un peu plus prosaïque, Razer met à jour son Chasseur Gamme de claviers axée sur l’e-sport avec trois nouveaux modèles Huntsman V3 Pro : un Pro standard (250 $), un Pro TKL (220 $) et un Pro Mini (180 $), tous disponibles à partir d’octobre.

La principale mise à niveau pour ceux-ci sont les commutateurs optiques analogiques Gen-2 de Razer, qui améliorent la plage d’actionnement de 0,1 mm sur toute la course de 4 mm d’une touche, et ajoutent la prise en charge du mode de déclenchement rapide, une fonctionnalité de plus en plus populaire qui réinitialise le commutateur dès que vous le relâchez. plutôt que d’attendre d’atteindre un point de réinitialisation spécifique. Vous pourrez régler les paramètres à la volée via des combinaisons de touches ; une touche intéressante sur les deux plus grands modèles sont les LED qui indiquent le réglage actuel du point d’actionnement et que vous sélectionnez via le cadran intégré. Et ouais ! — étiquettes pour les raccourcis vers les profils matériels.

De gauche à droite, les Huntsman V3 Pro Mini, Pro TKL et Pro. Razer

La nouvelle gamme de produits d’éclairage intelligents Chroma Aether de Razer comprend la lampe Aether (80 $) et la lampe Pro (130 $) – la Pro a un éclairage multizone plutôt qu’une seule couleur à la fois – une bande lumineuse (130 $) avec une rallonge de 30 $ option et ampoule (50 $). Pour les soutenir, Razer lance une nouvelle application, Razer Home, qui peut également fonctionner avec les produits compatibles Matter, Alexa et Google Home. Ils devraient tous être expédiés d’ici la fin de l’année.

Razer utilise cette ligne de LED pour indiquer la profondeur du réglage d’actionnement que vous ajustez en conjonction avec la molette en haut du clavier. Razer

Pour faciliter le contrôle indépendant de l’éclairage, Razer a divisé son système Chroma en une application distincte, appelée à juste titre Razer Chroma RGB ; c’est pour les personnes qui n’ont pas besoin du contrôle total des mappages de clavier, des macros, etc. de l’utilitaire Synapse de l’entreprise et qui veulent juste du joli.

Si vous utilisiez tous les nouveaux produits d’éclairage Aether de Razer en même temps, voici ce que vous obtiendriez. Razer

Synapse a fait l’objet d’une refonte sous le capot, qui, selon Razer, offre de meilleures performances, stabilité et gestion des ressources. De plus, il possède une interface simplifiée.

Et parce que chaque entreprise doit utiliser « l’IA générative » dans ses supports marketing, Razer a ajouté une nouvelle fonctionnalité à son logiciel de fond d’écran Axon, Axon Create : il produit des fonds d’écran personnalisés avec des schémas d’éclairage correspondants basés sur des invites textuelles.