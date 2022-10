Razer Edge Handheld Cloud-Gaming Handheld Headlines Razercon 2022

Le fanfest périodique de Razer, Razercon, est toujours bon pour un mélange d’annonces de produits, grandes et petites. Sur le grand front, la société a enfin dévoilé son ordinateur de poche de jeu longtemps taquiné, le Razer Edge ; les petits morceaux notables incluent une montre axée sur l’environnement en édition limitée, un écran bleu pliable pour les streamers, des copains ours et lapin pour le Kraken aux oreilles de chat et plus encore.

Razer d’abord a commencé à taquiner sa nouvelle console de jeu portable il y a près d’un an, et comme presque tous les concepts Razer, le produit d’expédition final tel que révélé à Razercon n’a presque rien à voir avec la vision originale de l’entreprise – et certainement rien à voir avec l’incursion initiale de l’entreprise dans le jeu portable, le premier Razer Edge en 2013.

Le concept 2021 a commencé comme un appareil tout-en-un piloté par Qualcomm pour les jeux en nuage et a évolué vers un ensemble de contrôleur Kishi V2 Pro (une version améliorée de Kishi V2 de Razer contrôleur de téléphone encliquetable) avec une tablette Android Razer Edge de 6,8 pouces, essentiellement le téléphone Razer s’il avait continué à mûrir plutôt qu’à stagner en 2018. Bien que Razer n’ait pas confirmé qu’il vendra l’une ou l’autre pièce séparément après le lancement, c’est plus que probable. Pour le moment, ils traitent le contrôleur comme un ensemble avec la tablette plutôt que l’inverse.

Razer



Il existe deux versions : le Razer Edge 5G et le Razer Edge. C’est un peu déroutant que les bundles soient nommés Le modèle 5G est disponible exclusivement chez Verizon ; vous pouvez réserver des unités Wi-Fi sur razer.com. Le forfait Wi-Fi coûtera 400 $, ce qui est un peu plus que son concurrent direct les 350 $ Logitech GCloud. Les deux modèles devraient être expédiés en janvier.

Les deux appareils font essentiellement les mêmes choses – vous permettent d’installer et de jouer à des jeux Android localement, de les diffuser localement via Steam Link, ainsi que de jouer à des jeux basés sur le cloud via des services tels que Xbox Cloud Gaming et GeForce Now. Mais sur la base des spécifications et de mon expérience avec le Kishi et une brève expérience pratique avec le Logitech, l’appareil de Razer sera certainement beaucoup plus premium. Le G Cloud semble hors de prix, surtout par rapport au Razer.

Razer



Le contrôleur Kishi V2 Pro ajoute deux fonctionnalités qui manquent au modèle standard. Il dispose d’un connecteur passthrough de 3,5 mm, vous pouvez donc utiliser un casque filaire au lieu de Bluetooth, et ajoute le retour haptique HyperSense de Razer. Comme le V2, il a un dos rigide et extensible qui lui permet de se monter des deux côtés de l’appareil, en se connectant via USB-C.

La tablette dispose d’un écran OLED de 6,8 pouces à 144 Hz destiné à la lecture en 1080p (résolution de 2 400 x 1 080) et, comme annoncé précédemment, fonctionne sur un écran conçu pour les jeux. Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 avec Android 12, 8 Go de mémoire LPDDR5, 128 Go de stockage, des haut-parleurs stéréo et une batterie de 5 000 mAh. Les modèles 5G et Wi-Fi uniquement intègrent le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2 ; le modèle Verizon ajoute Sub 6 et mmWave 5G. Au total, la tablette et le contrôleur pèsent 14,1 oz/401 g.

En plus de sa prise en charge Wi-Fi 6E et 5G, le Razer se démarque également du lot avec une conception compatible avec les streamers (enfin, plus que d’habitude avec les streamers) — il y a une webcam au centre du bord long de la tablette et il a deux micros. Contrairement à un téléphone, il n’a pas de caméras orientées vers l’arrière et dispose à la place de plusieurs évents pour le refroidissement ; la chaleur peut devenir un gros problème lors de l’exécution de fréquences d’images élevées sur ces petits appareils.

Plus de débuts d’équipement

Razer poursuit sa quête des ventilateurs matériels de streaming d’Elgato avec un écran bleu portable rétractable de 94 pouces de haut (pas de la mort), nommé prosaïquement le Razer Blue Screen. Il est expédié aujourd’hui pour 160 $.

Razer



L’entreprise étend également sa gamme d’écouteurs avec les éditions Xbox et PlayStation sous licence. Cependant, ce ne sont pas que des versions rebaptisées et aux couleurs coordonnées de ceux-ci; ils intègrent l’HyperSpeed ​​2,4 GHz de Razer (via un dongle) en plus de la connectivité Bluetooth. Ils ressemblent également à un mélange de fonctionnalités entre le True Wireless et le , intégrant la réduction de bruit active hybride de ce dernier. Les écouteurs Hammerhead HyperSpeed ​​coûtent 150 $ et vous pouvez les précommander à partir d’aujourd’hui pour la fin octobre.

les fans de casques seront ravis avec le nouveau Kraken Kitty V2 Pro, versions du mais pas seulement avec des oreilles de chat : elles seront désormais livrées avec des oreilles de chat, d’ours et de lapin interchangeables. Et pour ceux d’entre nous qui aiment l’idée des oreilles mais pas le rose, elles seront également disponibles en noir. Les précommandes commencent aujourd’hui à 200 $.

Si vous avez toujours rêvé de fonds d’écran qui s’intègrent à l’éclairage Razer Chroma, la nouvelle application Axon de la société avec des gouttes de papier peint mensuelles est faite pour vous. (Pour être honnête, les regarder se synchroniser avec l’éclairage est plutôt cool.) Axon est gratuit pour le 10 000 premières personnes qui s’inscrivent puis 1 000 points de récompense Razer Silver pour tous les autres.

Razer



La société a également annoncé une montre en édition limitée à 500 exemplaires (pas une montre intelligente) conçue en collaboration avec l’horloger italien Panerai et dans le cadre d’un partenariat avec Conservation International pour soutenir la recherche sur la conservation des raies manta. Il est créé avec et emballé dans des matériaux recyclés (pas complètement). Il est maintenant en précommande et devrait être expédié d’ici la fin de l’année.

Et enfin, si vous attendiez un DeathStalker V2 Pro clavier (sur lequel je tape en ce moment !) dans autre chose que du noir, souhaite la bienvenue au modèle blanc. Le Basilisk V3 Pro aussi. Et le Barracuda, même s’il n’est pas blanc — c’est Mercure. Qui est blanc.