Razer Edge, Dream Device, est lancé ce mois-ci

D’abord détaillé en octobre dernier, nous avons maintenant les détails officiels de disponibilité pour le Bord Razer appareil de jeu portable alimenté par Android directement de Razer, qui présente actuellement l’appareil au CES de Las Vegas. Si vous êtes comme moi, vous avez attendu ces informations patiemment, alors allons-y.

Annoncé ce matin, Razer Edge (WiFi) sera lancé le 26 janvier pour 399 $. Le prix que nous connaissions en octobre, mais pas la date de lancement. Le 26 janvier approche à grands pas, donc si vous n’avez pas encore effectué votre réservation de 5 $, il est encore temps. Razer a également noté que le modèle 5G de Razer Edge arrive exclusivement sur Verizon, mais Verizon n’a pas encore partagé les prix ou les informations de disponibilité exactes.

Mise à jour: Verizon a annoncé que le Razer Edge 5G coûtera 599 $, disponible le 26 janvier. Woof.

Si c’est la première fois que vous entendez parler de l’appareil de jeu Razer Edge, laissez-moi vous renseigner. L’appareil dispose d’un écran AMOLED de 6,8 pouces (2400 x 1080) avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et est alimenté par le tout nouveau Snapdragon de Qualcomm. Jeu de puces G3x Gen 1. En fait, cet appareil a été développé exclusivement pour ce chipset, avec un refroidissement actif et de nombreuses autres fonctionnalités pour permettre une expérience de jeu Android haut de gamme. Les autres caractéristiques remarquables incluent 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, une prise en charge microSD jusqu’à 2 To et une batterie de 5 000 mAh.

En ce qui concerne un appareil conçu uniquement pour les jeux Android, qui propose de nombreux titres AAA grâce aux jeux basés sur le cloud et une longue liste de ports dans Google Play, cette chose devrait être plutôt agréable.

Razer, si vous lisez ceci, j’apprécierais vraiment que vous me contactiez et me demandiez de le revoir. Vous souvenez-vous de toutes les bonnes choses que j’ai dites sur les modèles Razer Phone ? Eh bien, à part le support logiciel, c’était assez difficile. Mais c’est peut-être NNouvelle année, nouveau support logiciel Razer? Ce serait gentil !

Vous pouvez réserver votre propre Razer Edge pour 5 $ droit ici.