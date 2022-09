Razer Edge 5G est une prochaine console de jeu portable Android Snapdragon G3X Gen 1

Le Mobile World Congress Las Vegas est en cours et Razer aux côtés de Qualcomm et Verizon a annoncé une nouvelle console de jeu sous Android – la Razer Edge 5G. L’appareil sera officiellement dévoilé le 15 octobre lors de la RazerCon, mais nous recevons une brève introduction.





Comme son nom l’indique, Razer Edge 5G offrira une connectivité 5G qui serait la première sur une console de jeu portable de ce type. L’appareil pourra exécuter des jeux sans être connecté à Internet car il est équipé de la plate-forme Snapdragon G3X Gen 1 qui a été annoncée l’année dernière aux côtés d’un kit de développement construit par Razer qui présente des similitudes avec l’Edge 5G.









Bande-annonce Razer Edge 5G

En tant qu’appareil Android, vous pouvez vous attendre à ce que Razer Edge 5G exécute tous les jeux mobiles disponibles sur le Google Play Store, mais il exécutera également des services de jeux en nuage et diffusera des jeux depuis votre PC ou votre console. La vidéo présente la conception de l’Edge 5G qui comprend deux manettes, un D-pad, ainsi que plusieurs boutons à côté de l’écran tandis que le dos comporte plusieurs déclencheurs d’épaule adaptatifs.







Kit de développement portable Snapdragon G3X Gen 1

Basé sur la console du kit de développement Snapdragon G3X Gen 1 de l’année dernière, le Razer Edge 5G pourrait comporter un écran OLED de 6,65 pouces avec une résolution FHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un GPU Adreno exclusif, un refroidissement actif et une batterie de 6 000 mAh. L’appareil devrait également offrir une webcam 1080P pour la diffusion en direct et une sortie sur un téléviseur ou un moniteur 4K, des casques AR et VR via un USB-C avec prise en charge DisplayPort.

