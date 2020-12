Razer a actualisé sa gamme d’écouteurs stéréo sans fil Hammerhead True (TWS) avec le lancement des écouteurs Razer Hammerhead True Wireless Pro. L’appareil succède aux écouteurs Razer Hammerhead True Wireless à la vanille lancés en octobre 2019. Les caractéristiques notables du modèle Pro incluent l’annulation active du bruit hybride (ANC) avancée et une autonomie totale de 20 heures. L’étui de chargement des écouteurs est également livré avec un nouveau design qui s’apparente à l’étui de transport d’Apple AirPods. Les nouveaux écouteurs TWS de Razer sont destinés aux joueurs avec son mode de jeu d’activation qui peut réduire la latence à 60 ms.

Les écouteurs Razer Hammerhead True Wireless Pro sont vendus au prix de 200 USD, soit environ 15000 Rs en Inde. L’appareil est proposé en noir et chaque écouteur porte le logo Razer. De même, l’étui de chargement adopte la même couleur que les écouteurs. La société propose également un étui Razer THS personnalisé pour Hammerhead True Wireless Pro au prix de 30 $ (environ 2200 Rs). Pour le moment, les détails de la disponibilité mondiale des nouveaux écouteurs TWS de Razer restent flous. Les écouteurs Razer Hammerhead True Wireless de base portent un prix de Rs 11 999 en Inde sur Flipkart.

En termes de spécifications, le modèle Pro dispose de haut-parleurs de 10 mm qui sont relativement plus petits que les pilotes de 13 mm du modèle de base. Cependant, le dernier ajout d’ANC donnera à l’appareil un avantage sur les écouteurs de la génération précédente. Les écouteurs Razer Hammerhead True Wireless Pro sont également dotés d’une conception intra-auriculaire pour garantir le bon fonctionnement de l’ANC et offrir un meilleur ajustement. L’emballage comprend six paires d’embouts en silicone (différentes tailles) ainsi qu’une seule paire d’embouts en mousse de qualité supérieure Comply (taille moyenne).

Les écouteurs Pro comprennent également deux microphones et prennent en charge le contrôle tactile. Les clients peuvent personnaliser les gestes à l’aide de l’application Razer Hammerhead True Wireless pour Android et iOS. En termes de batterie, les écouteurs Razer Hammerhead True Wireless Pro offrent 20 heures de batterie, soit quatre heures avec les écouteurs et 16 heures supplémentaires avec l’étui de chargement. Le boîtier de charge comprend un port USB Type-C et une lumière LED. Les écouteurs sont certifiés IPX4 pour la résistance à la poussière et à l’eau similaire à la variante de base. Ils sont également certifiés THX pour garantir un son de haute qualité.