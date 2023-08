Razer Cobra Pro Review : une souris de jeu polyvalente et riche en fonctionnalités

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Son capteur Razer Focus Pro 30K est superbe

Les boutons DPI haut/bas dédiés facilitent le changement de DPI à la volée

Avoir 11 zones de RVB est génial Les inconvénients Les dimensions ne conviendront pas aux grandes mains

L’achat du Cobra Pro avec un dongle Hyper polling coûte plus cher

Il est un peu plus lourd que son compagnon d’écurie le Razer DeathAdder V3 Pro Notre avis La Razer Cobra Pro est une excellente souris de jeu polyvalente avec un capteur fin qui donnera du fil à retordre aux souris esports. Des fonctionnalités telles que la double connectivité sans fil, 11 zones RVB et des boutons DPI haut/bas dédiés en font l’une des souris de jeu les plus polyvalentes que vous puissiez acheter.

Prix ​​lors de l’examen

129,99

Meilleurs prix aujourd’hui : Razer Cobra Pro

129,99 $ 129,99 $

La Razer Cobra Pro est une souris de jeu compacte de qualité professionnelle parfaitement adaptée à tous les principaux types de prise en main. Il est également doté d’un capteur optique Razer Focus Pro 30 000 DPI haut de gamme et exceptionnellement fluide qui s’avère une force avec laquelle il faut compter dans la main du bon joueur.

Alors que le compagnon stable du Cobra Pro, le Razer DeathAdder V3 Pro, pèse près de 16 grammes de moins que le Cobra Pro, le Cobra Pro est sans aucun doute le plus polyvalent des deux offres, ajoutant 11 zones d’éclairage RVB éblouissantes et une double connectivité sans fil à son ensemble de fonctionnalités. De plus, avec les deux boutons DPI haut et bas dédiés, le Cobra Pro est la meilleure option pour les joueurs qui aiment modifier leurs paramètres DPI à la volée.

Combien coûte le Razer Cobra Pro ?

La Cobra Pro est l’une des souris de jeu de qualité professionnelle les plus abordables. À l’heure actuelle, le modèle de base (notre unité d’examen) est expédié pour 129,99 $ sur le site Web de Razer, soit 20 $ moins cher que le Razer DeathAdder V3 Pro. Il coûte actuellement 40 $ de plus que le HyperX Pulsefire Haste 2 Wireless, un rival qui propose également une connectivité sans fil et Bluetooth 2,4 GHz et RVB. Cependant, en comparant les deux, vous pourriez affirmer que l’ajout d’un capteur à résolution plus élevée, de boutons DPI vers le bas et vers le haut et de 10 zones d’éclairage RVB supplémentaires dans le Cobra Pro en fait l’option offrant le meilleur rapport qualité-prix.

Razer livre également le Cobra Pro avec des accessoires. Par exemple, vous pouvez acheter le Cobra Pro avec un dongle hyper polling 4000 Hz amélioré pour 144,99 $ sur le site Web de Razer. Vous pouvez également acheter le Razer Cobra Pro fourni avec un Razer Mouse Dock Pro (une station d’accueil sans fil pour le chargement) pour 169,99 $, ou bien avec une rondelle de chargement sans fil pour 139,99 $.

Razer Cobra Pro : conception et construction

Les souris de jeu étroites et à profil bas ne sont pas à la mode en ce moment, donc le Razer Cobra Pro est vraiment quelque chose de différent. Mesurant seulement 4,71 x 2,46 x 1,50 pouces, il est beaucoup plus fin que le Razer DeathAdder V3 Pro (5,0 x 2,7 x 1,7 pouces), le Logitech G Pro X Superlight (4,9 x 2,5 x 1,6 pouces) et le HyperX Pulsefire Haste 2 Wireless (4,9 x 2,6 x 1,5 pouces).

Cela en fait une souris compacte qui convient le mieux aux mains moyennes ou petites. Sa faible hauteur signifie également qu’il ne colle pas contre votre paume comme certaines souris ont tendance à le faire ; vous obtenez un peu d’espace supplémentaire pour respirer. Qu’il suffise de dire que c’est vraiment une souris avec laquelle vous pouvez changer de style de jeu sur un coup de tête – passer de la prise en griffe, au bout des doigts, à la paume, ou n’importe quelle combinaison, se sentant facile grâce à l’espace supplémentaire sous votre main. C’est l’avantage du design du Razer Cobra.

« … cette souris est idéale pour tirer ou pulvériser de droite à gauche dans les jeux FPS. En effet, si vous connaissez une carte particulière où vous aurez beaucoup d’action de droite à gauche – un endroit secret sous les buissons à l’extrême droite de votre terrain de jeu, ou quelque chose – vous voudrez peut-être libérer le Cobra de sa cage rien que pour ça.

L’inconvénient est que les grandes mains vont se sentir un peu à l’étroit sur le corps modeste du Razer Cobra Pro, en particulier aux clics principaux où elles sont susceptibles de subir un surplomb. Bien sûr, si vous êtes une pince à griffes, cela ne vous concernera pas vraiment autant, donc le Cobra vous convient particulièrement.

En comparant le poids de la souris à une avant-garde de souris de jeu ultra-légères et à 77 grammes, elle est au moins 16 grammes plus lourde que deux de nos souris les plus récemment examinées, la Logitech G Pro X Superlight et la Razer DeathAdder V3 Pro.

Ce n’est pas dramatique, cependant – 16 grammes de différence ne semblent certainement pas beaucoup, et cela n’a pas non plus affecté la vitesse ou les performances de la souris lors de mes tests. En fait, si vous ne jouez pas à l’esport, il est peu probable que vous le remarquiez. Pourtant, le poids supplémentaire rend le Cobra Pro un peu non conventionnel pour une version de qualité professionnelle mi-2023.

La configuration des boutons est également un peu non conventionnelle, mais dans le bon sens. Au lieu de la configuration FPS à six boutons que vous voyez couramment, vous obtenez 7 boutons tout en haut, si vous comptez les commutateurs DPI haut et bas derrière la molette de la souris. Je vais discuter de la façon dont les avantages de cela se sont déroulés dans la section des performances, mais il va sans dire que le bouton de commutation vers le bas supplémentaire a été le plus apprécié, et pas quelque chose que vous voyez toujours.

Une excellente cuillerée de RVB est un autre facteur qui sépare vraiment le Cobra Pro du reste du pack. Bien qu’il semble que les fabricants de souris de jeu devraient se grimper les uns sur les autres pour inclure plus de RVB, jusqu’à présent en 2023, nous n’avons guère vu grand-chose. Mais les 19 zones d’éclairage RVB programmables du Cobra Pro rendent vraiment le jeu dans l’obscurité beaucoup plus mémorable.

Le Cobra Pro est également exceptionnellement bien fait. Il comporte des poignées tactiles sur ses flancs gauche et droit et un plastique noir mat ferme au centre à l’avant et à l’arrière. La molette de la souris du Cobra Pro est petite mais sécurisée sans le moindre signe d’oscillation.

Razer devrait également être complété pour les accessoires que vous obtenez. Dans la boîte, vous obtenez un adaptateur de dongle USB et un câble Speedflex USB-A vers USB-C. Le câble est solide et flexible, et les deux extrémités ont des capuchons pour les garder en sécurité. Le petit dongle Wi-Fi 2,4 GHz est discret et ne gênera probablement pas vos coups de souris.

Performances de jeu Razer Cobra Pro

Environ la moitié des souris de jeu de Razer – les plus haut de gamme – ont des capteurs évalués à une résolution de 30 000 DPI, de sorte que le Cobra Pro se situe là-haut avec les meilleurs de Razer. Bien sûr, un capteur de 30 000 DPI semble exagéré pour la plupart des jeux compétitifs, et c’est absolument le cas.

Je veux dire, vous pouvez assez facilement utiliser un capteur modeste de 8 000 DPI, même dans les matchs FPS les plus rapides, et toujours en tête du tableau de bord. Quel est l’intérêt, alors, d’avoir un capteur aussi incroyable que celui du Cobra Pro ? Eh bien, comme tout joueur compétitif le sait, le DPI n’est pas tout.

Par exemple, en plus de sa résolution sublime et de sa vitesse de suivi insensée de 750 pouces par seconde, le capteur Razer Focus Pro 30K du Cobra Pro vous permet d’ajuster votre distance de décollage à l’un des 26 niveaux granulaires – c’est 23 de plus que les souris qui ont précédemment le meilleur de Razer technologie de capteur, le capteur optique Focus+. Le Razer Focus Pro 30K offre également des avantages de compatibilité de surface, comme un fonctionnement transparent sur des plateaux en verre de 4 mm d’épaisseur. Ces avantages font vraiment du Cobra Pro une proposition plus attrayante par rapport aux capteurs rivaux 8K, 12K ou même 26K, à mon avis.

Le lancement d’un jeu d’Insurrection à l’essai a prouvé que le capteur pouvait parfaitement suivre le mouvement. Bien que vous ayez du mal à voir une différence de vitesse et de mouvement entre le Cobra Pro et disons un capteur 26K d’une souris rivale, pour moi, le mouvement du Cobra Pro semblait juste éminemment plus fluide et plus précis – et cela était vrai contre la majorité des souris de ma collection.

Le Razer Cobra Pro convient mieux aux petites et moyennes mains. Dominic Bayley / IDG

Les boutons semblaient également rapides comme l’éclair et d’une puissance satisfaisante. Razer les a chargés avec des commutateurs optiques Razer Gen 3, qui sont évalués pour 90 millions de clics.

Cela semble étrange à dire aussi, mais le poids supplémentaire du Cobra Pro a également été une aubaine pour mes performances. Certes, le balayage de gauche à droite semble plus rapide que les souris qui ne pèsent que 60 grammes. Et même s’il est vrai que le redessin n’était pas aussi rapide, je sentais toujours que le poids supplémentaire me donnait une meilleure idée du moment où m’arrêter sur les cibles.

Cela dit, cette souris est idéale pour tirer ou pulvériser de droite à gauche dans les jeux FPS. En effet, si vous connaissez une carte particulière où vous aurez beaucoup d’action de droite à gauche – un endroit secret sous les buissons à l’extrême droite de votre terrain de jeu, ou quelque chose – vous voudrez peut-être déclencher le Cobra de sa cage rien que pour ça.

Mais si je pouvais choisir ce que je préfère dans le Cobra Pro de Razer, ce serait les boutons DPI haut et bas. Je n’ai pas beaucoup de temps pour vraiment étudier les classes de personnages dans les jeux FPS et calibrer les meilleurs paramètres pour chacun d’eux, donc j’ai surtout tendance à basculer entre deux favoris. Dans Insurgency, par exemple, c’est le Sniper and Rifleman. Après tout, le dicton dit « Un touche-à-tout n’en maîtrise aucun ».

Cela dit, pouvoir basculer entre mon réglage de 800 DPI pour le sniping et le réglage de 1600 DPI pour le fusil en une fraction de seconde avec le commutateur DPI a vraiment sauvé mon bacon à plus d’une occasion. Si vous êtes un switcher comme moi, vous aimerez sans aucun doute cette fonctionnalité aussi.

Logiciel Razer Synapse

Une souris qui offre des fonctionnalités telles que 26 niveaux granulaires de décollage asymétrique et une résolution jusqu’à 30 000 DPI a vraiment besoin d’une application logicielle bien prise en charge, et heureusement, l’application Synapse de Razer est exactement cela.

En plus de faire de la programmation dans les commandes une affaire simple, Synapse vous permet de faire bien plus. Certaines des choses que j’ai faites dans Synapse comprenaient l’attribution de fonctions supplémentaires aux boutons de ma souris pour faire un total de 10 avec Razer Hyper Shift, ainsi que la modification du taux d’interrogation et l’activation de la gradation intelligente du RVB pour économiser l’énergie de la batterie lorsque la souris est en mode sans fil. Soit dit en passant, la durée de vie de la batterie est assez décente. Il est évalué jusqu’à 100 heures en mode Wi-Fi ou 170 heures en mode Bluetooth.

Vous pouvez prolonger la durée de vie de la batterie du Razer Cobra Pro en modifiant simplement les paramètres dans Synapse. Dominic Bayley / IDG

L’un des grands avantages du Razer Cobra Pro est que vous disposez de 5 profils de mémoire intégrés. Une fois programmé dans Synapse, changer de profil dans vos jeux est aussi simple que d’appuyer sur le commutateur de profil du Cobra Pro sur sa face inférieure, donc si vous aimez utiliser des macros, vous avez de la chance.

Je n’ai attribué des fonctions qu’à 3 des 5 profils intégrés de mon Cobra Pro, mais c’était bien de savoir que j’en avais 2 autres à compiler, lorsque le prochain jeu incontournable est trop bon pour que je résiste à l’achat.

Devriez-vous acheter le Razer Cobra Pro ?

La Razer Cobra Pro est une excellente souris de jeu polyvalente avec un capteur haut de gamme qui ne fait aucun prisonnier dans les jeux compétitifs rapides. Il est également incroyablement élégant, avec une quantité exceptionnelle de RBG éblouissants, pour que vous puissiez profiter de spectacles de lumière sans fin. De plus, puisque vous obtenez à la fois des clics DPI vers le bas et vers le haut, cette souris vous permet de modifier les paramètres DPI en un instant, ce qui vous permet d’obtenir une baisse sur les concurrents lorsque l’action devient furieuse.