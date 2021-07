Razer Blade 17 et Blade 14 prennent le jeu à la concurrence

Razer fabrique des ordinateurs portables de jeu depuis une décennie, mais il est sans doute au sommet de ses pouvoirs en ce moment. Le Blade 17 est à l’avant-garde de cela, offrant une expérience de jeu portable haut de gamme sans trop sacrifier la taille de l’écran.

Son actualisation de 2021 a peut-être abandonné la marque «Pro» que nous avons vue sur les générations précédentes, mais c’est sans aucun doute toujours un appareil haut de gamme. De plus, il y a quelques mises à niveau clés dont vous pouvez parler ici.

Le principal d’entre eux est le passage à la série Tiger Lake-H d’Intel, des puces spécialement conçues pour les jeux. Ces processeurs n’ont été annoncés qu’en mai, faisant de Razer l’un des premiers utilisateurs. Les modèles d’entrée de gamme utilisent le Core i7-11800H, qui a une horloge de base de 2,3 GHz et une horloge boost de 4,6 GHz. Cependant, vous pouvez également passer au Core i9-11900H (base 2,5 GHz, boost 4,9 GHz) – c’est quelque chose que vous ne trouverez sur aucun autre ordinateur portable Razer.

Cela devient particulièrement excitant lorsque vous l’associez aux derniers GPU discrets RTX de Nvidia. Vous pouvez choisir ici entre les 3060, 3070 et 3080 haut de gamme, qui se combinent avec jusqu’à 32 Go de RAM. Le Blade 15 Advanced, l’ordinateur portable le plus puissant de Razer à ce jour, atteint 95 W de puissance graphique totale – le Blade 17 peut atteindre 130 W.

Cependant, l’augmentation du GPU est susceptible de conduire à des températures internes plus élevées. On ne sait pas à quel point le système de refroidissement sera efficace pour empêcher la surchauffe.

Néanmoins, Razer y est parvenu sans rien ajouter aux dimensions de l’appareil. Le nouveau Blade 17 a le même châssis de 395 mm x 260 mm x 19,99 mm, ce qui en fait l’un des ordinateurs portables de jeu les plus minces que vous puissiez acheter.

Un domaine dans lequel vous devrez faire des sacrifices est le poids – l’appareil pèse 2,75 kg. Cela ne vous empêchera pas de l’utiliser en déplacement, mais il est sans aucun doute encombrant.

Le Blade 17 repose sur le déverrouillage du visage Windows Hello pour un accès sans mot de passe, bien que la webcam prenne désormais en charge la vidéo 1080p. Cela signifie qu’il n’y a pas de scanner d’empreintes digitales, même si l’appareil bénéficie désormais d’un revêtement anti-empreintes digitales.

L’affichage est l’un des principaux facteurs de différenciation entre le Blade 17 et le Blade 14, plus abordable, lancé à l’E3 en juin. Mis à part un écran plus petit, ce dernier commence avec juste un panneau Full HD à 144 Hz, avec des modèles plus chers atteignant QHD à 165 Hz. Le Blade 17 peut être configuré jusqu’à 4K à 120 Hz, bien que la plupart des gens se contenteront de 1440p à 165 Hz ou même de 1080p à 360 Hz.





Le nouveau Razer Blade 14. Image : Razer



Cependant, en plus d’être plus petit, il existe de nombreuses autres raisons d’acheter le Blade 14. Ce taux de rafraîchissement de 165 Hz en fait toujours l’appareil 14 pouces le plus rapide du marché, alors qu’il s’agit également du PC de jeu 14 pouces le plus compact actuellement.

Il utilise les dernières puces AMD au lieu d’Intel, mais l’option pour un Ryzen 9 5900HX lui confère une autre distinction : l’ordinateur portable de jeu 14 pouces le plus puissant au monde. Si vous recherchez un appareil de cette taille, il est difficile à battre.

Il convient également de souligner le nouveau modèle de base Blade 15 – il comprend désormais un processeur Intel Core i7-11800H et des emplacements pour deux SSD compatibles PCIe 4.0.

Malheureusement, le prix pourrait être un point de friction pour les trois appareils. Les Blade 14 et Blade 15 commencent à 1799,99 £/1799,99 $ US, tandis que vous paierez au moins 2 249,99 £/2 399 $ US lorsque le Blade 17 arrivera vers la fin juillet.

Tous sont disponibles à la commande via le site officiel de Razer.

