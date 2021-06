Razer annonce un nouveau casque sans fil à réduction de bruit Opus X pour 100 $

Razer a annoncé aujourd’hui la sortie de la paire d’écouteurs sans fil Opus X avec suppression active du bruit. Au prix de 99 $, l’Opus X est 100 $ moins cher que le précédent Razer Opus.

L’Opus X est doté de grands haut-parleurs de 40 mm dans un design circumaural avec de grands coussinets d’oreille. Vous bénéficiez d’une suppression active du bruit, qui utilise des microphones à l’extérieur du casque pour détecter et annuler le bruit ambiant. Il existe également un mode d’attention rapide qui permet au son extérieur d’entrer par les haut-parleurs.

L’Opus X dispose d’une connexion Bluetooth 5.0. Razer revendique une latence de 60 ms lors de l’utilisation du mode jeu, bien que le codec utilisé par les écouteurs ne soit pas clair, avec ou sans ce mode.

Par rapport à l’Opus plus cher, l’Opus X fait quelques concessions pour atteindre le prix le plus bas. D’une part, il n’y a pas de marque THX car les Opus X ne sont pas certifiés par THX. Les Opus X n’ont pas non plus d’entrée audio donc vous ne pouvez pas les utiliser en mode filaire. Enfin, la durée de vie nominale de la batterie sur l’Opus X est légèrement inférieure à 30 heures contre 32 heures sur l’Opus, les deux avec ANC activé.

Les Razer Opus X sont disponibles à l’achat auprès de Razer.com. Ils sont disponibles en trois couleurs, vert, quartz (rose) et mercure (blanc).

Passant par