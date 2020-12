Razer annonce ses derniers écouteurs TWS. Le Razer Hammerhead True Wireless Pro a quelques améliorations par rapport à son prédécesseur, notamment des microphones mis à jour, un nouvel ajustement intra-auriculaire, des commandes tactiles personnalisables, un boîtier repensé et une durée de vie de la batterie améliorée.

Étant donné que le nouveau design a un ajustement intra-auriculaire, Razer s’est assuré que la plupart des gens puissent trouver un ajustement confortable.Il comprenait donc 7 paires d’embouts différentes avec les nouveaux Hammerheads. Il existe trois tailles de silicone lisse, trois tailles de silicone souple et une paire d’embouts en mousse Comply.

Tous ces efforts pour s’assurer que les têtes s’ajustent bien sont destinés à l’annulation active du bruit hybride de Razer. Semblable à la façon dont les écouteurs Razer Opus ont fait cela, les écouteurs ont des microphones antibruit extérieurs et intérieurs pour analyser à la fois le son à l’extérieur des écouteurs et le son entrant dans votre oreille. Cela fonctionne en conjonction avec l’isolation acoustique passive déjà obtenue avec le joint autour de l’oreille. Il existe même une fonctionnalité dans l’application compagnon qui émet un son et vérifie si la pointe que vous avez choisie crée un joint suffisamment étanche.

Les écouteurs sont certifiés THX, nous nous attendons donc à entendre un bon son des haut-parleurs de 10 mm. Certes, ces pilotes sont plus petits que ceux des précédents TWS Hammerheads en raison de tout le matériel supplémentaire de suppression du bruit, mais espérons que cela n’enlève rien à la qualité sonore. Quoi qu’il en soit, comme les écouteurs Opus, ils sont certifiés THX.

Comme la paire précédente, il existe un mode à faible latence destiné à jouer à des jeux. Cela réduit la latence via un Bluetooth 5.1 à 60 ms. Enfin, l’autonomie de la batterie peut atteindre 20 heures avec une seule charge du boîtier. Les écouteurs eux-mêmes durent jusqu’à 4 heures par charge en dehors du boîtier, et ce temps diminue un peu avec l’ANC activé.

La seule chose qui semble manquer aux écouteurs est le chargement sans fil. Bien que le boîtier se recharge avec USB-C, ces écouteurs offrent déjà de nombreuses fonctionnalités. Nous ne savons pas s’ils sonnent mieux que les AirPods Pro, mais ce dernier coûte 50 $ de plus. Le Hammerhead True Wireless Pro coûtera 199 $.