Razer améliore son équipement de jeu pour 2023 avec une lame de 18 pouces et des accessoires

Les nouveaux ordinateurs portables Blade 16 et 18 pouces de Razer rejoignent le peloton de première ligne Ordinateurs portables de jeu CES. Comme beaucoup d’autres modèles annoncés au CES, Razer a essentiellement remplacé sa lame de 17 pouces par une lame de 18 pouces et a ramené la terminologie “remplacement de bureau” après une interruption. Les deux disposent des dernières technologies annoncées lors du salon, y compris le haut de gamme Puces Intel Core i9 HX de 13e génération et Carte graphique mobile Nvidia GeForce RTX série 40.

Le Blade 16 offre un nouvel écran de 1 000 nits, que Razer appelle « double mode » : en mode Creator, il fonctionne à une résolution de plus de 4K (le rapport d’aspect 16:10 signifie qu’il est juste à côté de 16:9 4K) à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis qu’en mode Gamer, il baisse la résolution à 1080p-ish pour fonctionner à 240 Hz. C’est un concept intéressant, mais l’exécution fera ou détruira son utilité.

Razer a également inventé une nouvelle spécification qu’il appelle “Graphics Power Density”, pour la quantité de puissance graphique par pouce cube (dont, sans surprise, il a le plus !) afin de transmettre la finesse mais la puissance. Je soupçonne que c’est parce que les Blades ont tendance à être lourds, mais c’est un peu nébuleux et j’espère vraiment, vraiment que ça ne se propagera pas.

Le Blade 18 a également les nouveaux composants, mais à la place un écran 1440p-plus 240Hz. Il obtient l’une des webcams 5MP de plus en plus courantes et intègre une matrice de six haut-parleurs qui utilise le propre son spatial THX de Razer.

Les deux devraient être expédiés ce trimestre. Le Blade 16 commence à 2 700 $, tandis que le Blade 18 commence à 2 900 $.

Razer Léviathan V2 La gamme de barres de son a un frère haut de gamme, le Leviathan V2 Pro. En plus d’ajouter un gazillion de zones d’éclairage (OK, 30), le Pro renforce ses côtelettes audio avec le suivi de la tête (via des caméras IR) et la formation de faisceaux pour cibler plus précisément le son vers vos oreilles.

Razer



Il remplace également les paires de haut-parleurs pleine gamme, de tweeters et de radiateurs passifs par cinq haut-parleurs pleine gamme qui augmentent la plage de réponse en fréquence inférieure jusqu’à 40 Hz à partir de 45 Hz, tout en augmentant la puissance de sortie à 98 dB à partir de 96 dB. Le Leviathan V2 Pro remet également la prise casque que Razer avait retirée lorsqu’il a nivelé le Leviathan d’une génération. Tout cela le rend un peu plus long, cependant.

Vous pouvez précommander la barre de son maintenant pour 400 $ ; il est prévu d’expédier fin janvier.

Razer avait déjà un KiyoPro webcam, donc son nouveau modèle, qui saute au sommet de la gamme, est devenu Ultra. Le 4K Kiyo Pro Ultra a été mis à niveau avec un capteur 1/1,2 pouce, beaucoup plus grand que les webcams classiques, ce qui peut beaucoup aider avec l’exposition (surtout en basse lumière) et la couleur. Cela ne garantit pas nécessairement un meilleur résultat, mais les capteurs plus grands améliorent généralement la qualité de l’image par rapport aux plus petits.

Il a un « objectif à ouverture f1.7 ultra-large », ce qui ne veut pas dire grand-chose ; un capteur plus grand nécessite un objectif plus grand, et f1.7 n’est ni ici ni là. La webcam semble cependant devoir avoir un comportement de mise au point et une profondeur de champ, ce qui manque malheureusement aux webcams. Razer défie Elgato Caméra faciale Pro en revendiquant un traitement brut plus brut, avec une conversion dans l’appareil photo du flux 40-30fps en résolutions et fréquences d’images inférieures à la volée et directement diffusées.

Le Kiyo Pro Ultra dispose d’un obturateur intégré en plus d’une coque autonome de protection (mais facilement perdue). C’était aussi sur ma liste de souhaits.

Il est disponible maintenant, mais à un prix élevé de 400 $.

La société a également dévoilé le premier d’une gamme d’add-ons pour le Meta Quest 2, rembourrage développé avec le partenaire ResMedet a annoncé la disponibilité du Bord et bord 5G ordinateurs de poche tablette plus contrôleur pour les jeux en nuage.