Le CES est le lieu idéal pour une technologie étrange et merveilleuse, et Razer est une entreprise réputée pour faire passer cela au niveau supérieur lors du salon technologique annuel. La société a révélé le concept fou d’ordinateurs portables à trois écrans, baptisé Project Valkyrie, au CES 2016 et il aurait pu arriver sur le marché si le prototype n’avait pas été volé à la série. Et vous pensiez que le CES était composé uniquement de journalistes et de fans de technologie …

Eh bien, il semble que la société souhaite encore augmenter les enjeux, révélant non pas un mais deux nouveaux projets extravagants au CES 2021 sur lesquels elle travaille actuellement – Project Brooklyn et Project Hazel. Et laissez-moi vous dire que vous pourriez rester assis toute la journée à deviner ce qu’ils sont et ne pas faire les choses correctement.

Commençons par celui qui, à mon avis, a plus de chances d’être commercialisé: Project Hazel, alias le masque le plus intelligent du monde.

Au milieu de la pandémie, Razer a converti certaines de ses installations de fabrication pour produire des masques faciaux et a fait don de plus d’un million aux travailleurs de la santé dans le monde à ce jour, mais les masques à usage unique ne sont pas très respectueux de l’environnement, donc la société travaille sur une alternative réutilisable utilisant certaines de ses propres technologies.

Project Hazel est un masque facial intelligent réutilisable complètement transparent qui a une réelle innovation. Commençons par la sécurité, l’aspect évident: il dispose d’une ventilation active avec des filtres interchangeables, aspirant de l’air frais filtré et expulsant l’air chaud, vous permettant de respirer facilement tout en vous protégeant du COVID-19 et d’autres agents pathogènes aéroportés, et il a un Classe de respirateur N95 également.

Mais, bien sûr, l’élément le plus notable est sa transparence, qui aura d’énormes effets sociaux. Non seulement vous serez en mesure de sourire et de plaisanter plus naturellement avec des amis, mais cela permet aux plus vulnérables de la société de se connecter plus facilement aux autres, et c’est une histoire similaire pour les personnes qui comptent sur la lecture pour communiquer.







Cela ne s’arrête pas là cependant; il y a une petite lumière LED près de la bouche qui l’allumera dans les environnements sombres, et pour vous assurer que vous êtes bien entendu, le masque utilise en fait la technologie Voiceamp de Razer pour supprimer l’effet de ventilation et vous aider à communiquer tout en portant le masque.

Ajoutez d’autres éléments comme des courroies d’oreille réglables, des designs différents pour s’adapter à différentes formes de visage, un étui de recharge sans fil qui stérilisera également le masque et un éclairage RVB personnalisable sur le système de ventilation (c’est Razer, à quoi vous attendiez-vous?) Et vous a un masque facial vraiment de science-fiction. On ne sait pas quand ou même s’il sera lancé, ni combien cela coûtera, mais Razer a confirmé à Tech Advisor qu’il y avait un prototype fonctionnel flottant … quelque part …

Ensuite, vous avez Project Brooklyn, sans doute le plus fou des deux produits axés sur l’avenir, bien que cela signifie qu’il est moins susceptible de faire une apparition dans deux ou trois ans, mais bon, j’ai bon espoir!

Razer s’est plongé dans le monde des chaises de jeu avec la sortie de l’Iskur en 2020, et Project Brooklyn est la prochaine évolution de cela, offrant une expérience de jeu plus immersive que n’importe quelle chaise de jeu sur le marché à l’heure actuelle. En un coup d’œil, vous pourriez penser que Project Brooklyn n’est qu’une chaise de jeu standard avec un éclairage RVB et un design de siège baquet classique, mais il y a bien plus que cela.







Comme quelque chose tout droit sorti de Ready Player One, la chaise est dotée d’un écran OLED de 60 pouces qui se replie hors du dossier en appuyant sur un bouton. Assis au niveau des yeux et s’étirant de la gauche vers la droite de la chaise, l’écran enroulable est configuré pour offrir une expérience immersive semblable aux plates-formes de course haut de gamme, et il disparaît directement dans le fauteuil lorsqu’il n’est pas utilisé.

Ce n’est pas non plus la seule innovation; D’une manière ou d’une autre, Razer a construit une table rétractable dans les accoudoirs 4D, vous permettant d’utiliser confortablement votre clavier et votre souris ou même de l’utiliser pour stocker de la nourriture ou des boissons si vous jouez avec une manette. Vous trouverez également des haptiques intégrées comme celles du casque Nari Ultimate de Razer, vous permettant de ressentir la sensation d’explosions et de coups de feu dans des tireurs intenses.

Combinez cela avec l’écran enveloppant enroulable et le système d’éclairage RVB qui, selon Razer, pourraient être directement connectés aux événements du jeu et vous avez le plan pour la chaise de jeu haut de gamme du futur. Pas besoin de bureau ou d’écran, branchez-le simplement sur votre bureau, asseyez-vous et commencez à jouer. Il est prudent de dire que celui-ci est probablement dans un certain temps, mais nous espérons qu’il se matérialisera sous une forme ou une autre dans quelques années.

Pour quelque chose qui sortira un peu plus tôt, jetez un œil à l’autre grande annonce de Razer, la sortie du nouveau Razer Blade 15.