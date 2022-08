Raza aux commandes du Zimbabwe de haut vol

Harare (AFP) – Avec tout le bruit qui se passe ailleurs dans le monde riche du cricket à balle blanche, il est facile de rater une petite révolution qui se déroule dans un territoire qui depuis 2003 est devenu une sorte de marigot.

Dimanche, le Zimbabwe a réussi une excellente course-poursuite pour la deuxième fois en trois jours pour battre le Bangladesh par cinq guichets et prendre une avance de 2-0 dans une série internationale de trois matchs d’une journée, qui se termine à Harare mercredi.

Il a suivi de près une victoire 2-1 en série T20I contre les mêmes adversaires et une qualification convaincante pour la Coupe du monde T20 plus tard cette année.

Au cœur de ces succès se trouve un homme, un polyvalent de 36 ans dont le rêve d’enfance n’était pas sur le terrain de cricket mais dans les airs, en tant que pilote de chasse dans l’armée de l’air pakistanaise (PAF).

« Les choses que Sikandar Raza a faites ces dernières semaines avec la batte méritent une reconnaissance plus large. Dos à dos ODI siècles. #ZIMvBAN », a tweeté l’ancien quilleur rapide des Antilles Ian Bishop, suggérant que Raza est le nouveau (pas si jeune) enfant du quartier.

Frappant dans l’ordre du milieu, Raza a été dans une forme exceptionnelle.

Dimanche, il a battu 117 pas et a partagé un partenariat gagnant de 201 avec Regis Chakabva, qui en a fait 102. Deux jours plus tôt, Raza a frappé 135 pas et a partagé un partenariat de 192 avec l’inexpérimenté Innocent Kaia qui a frappé son premier ODI. siècle.

Mais ce n’est que la moitié de l’histoire. En l’espace de quatre semaines, Raza a enregistré 607 passages dans tous les formats à une moyenne de 101,16, avec quatre demi-siècles à ajouter à ces deux centaines.

Avec son décalage, il a également décroché 11 guichets à 22,18 chacun et en a pris 4 pour 8 contre les Pays-Bas lors de la finale des éliminatoires de la Coupe du monde T20.

À 36 ans, alors que de nombreux joueurs envisagent de prendre leur retraite, Raza est devenu un succès « du jour au lendemain ».

– ‘Toujours un combattant’ –

Né au Pakistan et arrivé au Zimbabwe avec ses parents en 2002, il n’a jamais pensé à une carrière de cricket, passant plutôt trois ans à s’entraîner pour devenir pilote de chasse.

Il n’a pas fait le montage final à cause d’un problème de vue, mais il attribue l’expérience à sa résilience sur le terrain et à sa capacité à gérer la pression.

“Il y a une pression pour bien faire et gagner le match, je ne mentirai pas”, a déclaré Raza à ESPNcricinfo la semaine dernière.

«Bien sûr, cela aide que je sois issu de l’armée de l’air. Nous n’abandonnons pas. Je reçois des coups, je me blesse, je me casse les doigts, les orteils, etc. Je m’en fiche.

«Je pense personnellement que cela aide à passer les trois ans et demi au collège PAF. Je serai toujours un combattant en moi-même. Je ne pouvais pas devenir pilote de chasse. Mais je pense qu’en tant que personne, je serai toujours un combattant.

“L’entraînement mental et physique porte ses fruits maintenant.”

Cette ténacité l’a également aidé lorsqu’il a dû subir une opération de la moelle osseuse à l’épaule droite l’année dernière.

Heureusement, ce n’était pas cancéreux, mais il a dû modifier son action de bowling, bien que, comme le montrent les récents retours, cela ne semble pas avoir posé de problème.

L’ascension de Raza, qui pourrait bien conduire à la richesse des compétitions de franchise T20 à travers le monde, coïncide avec le retour du vaillant Dave Houghton en tant qu’entraîneur, un chef expérimenté qui a joué un rôle clé en aidant à faire passer le Zimbabwe du statut d’associé à celui de test dans les années 1980. et années 90.

“Depuis que Dave est revenu, nous avons mis l’accent sur beaucoup de bonnes choses et pouvoir y parvenir, c’est un sentiment d’humilité”, a déclaré Raza après la victoire de dimanche.

Avec cette combinaison clé, l’avenir s’annonce pour le Zimbabwe.